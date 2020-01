LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa per blindare il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia, quinta ed ultima partita del girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Si chiude dunque la prima parte del cammino per il Setterosa del nuovo ct Paolo Zizza: un inizio di manifestazione continentale piuttosto in salita per le azzurre, battute sia dalla Spagna che dall’Olanda, e soprattutto fermate da un’intossicazione alimentare.

Ora, dopo il successo con Israele (che ha seguito quello all’esordio con la Germania), l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la terza vittoria, battendo le transalpine, e agguantando la terza piazza nel raggruppamento che varrebbe i quarti di finale contro la seconda del girone opposto. In ogni caso le azzurre tornerebbero in acqua tra due giorni per la fase ad eliminazione diretta.

Avversario nettamente alla portata la Francia per le azzurre. Tantissimi i precedenti recenti con le francesi, ovviamente tutti a favore delle azzurre: occhio però a non sottovalutare le rivali che in un appuntamento di World League due anni fa sono uscite sconfitte solamente di misura.

Il match inizierà alle 11.30, appuntamento qualche minuto prima per non perdervi nulla dell’incontro.

