LIVE Italia-Francia 18-6 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa dominante, raggiunti i quarti di finale

Grazie per averci seguito: appuntamento ai prossimi incontri di questi Europei.

Termina qui la partita: un ottimo Setterosa si impone per 18-6, partita giocata molto bene con le transalpine, un avversario comunque non paragonabile a quello che affronteranno le azzurre nei quarti di finale.

Quarto periodo

8′ Ora chiama il timeout anche la Francia per l’ultima opportunità offensiva.

7′ Timeout per Paolo Zizza.

6′ Spazio a Loredana Sparano in porta.

5′ Due volte la traversa per l’Italia nella stessa azione. 8/14 in superiorità.

4′ Ancora superiorità ed altra rete italiana: il mancino di Giulia Emmolo è perfetto, 18-6.

4′ Ancora a segno le azzurre: a timbrare il cartellino è Rosaria Aiello, 17-6.

3′ Praticamente a fine partita arriva la prima realizzazione transalpina con l’uomo in più: a segno Bouloukbachi. 16-6.

2′ Arriva il 16-5 con Silvia Avegno in superiorità numerica.

2′ Eccezionale partita al centro di Palmieri che sta conquistando davvero un’infinità di espulsioni.

1′ Non sbaglia Bianconi: 15-5 per l’Italia.

1′ Subito un rigore conquistato da Palmieri.

Terzo quarto

Termina qui questo terzo quarto: un super parziale azzurro di 6-2, 14-5 quando mancano gli ultimi 8′.

8′ Bella beduina di Mahieu allo scadere, 14-5.

8′ Gran controfuga azzurra: Emmolo serve Palmieri al centro e arriva il +10 italiano.

7′ Muove benissimo la palla con l’uomo in più l’Italia: Bianconi-Emmolo e poi Garibotti che la mette dentro. 13-4.

6′ Chiama timeout Paolo Zizza.

6′ Ora tanti errori da entrambi i lati del campo.

5′ Palla che in superiorità arriva al centro a Valeria Palmieri ed arriva il 12-4 azzurro.

5′ Concede il rigore l’Italia e realizza Millot. 11-4

4′ Gran conclusione di Claudia Marletta: palla in rete. 11-3. Italia.

3′ Francia che sta facendo tantissima fatica ad andare al tiro.

2′ Questa volta non sbaglia Arianna Garibotti: 10-3.

2′ Chiappini si conquista il rigore.

1′ Subito a segno le azzurre con la superiorità: palla ad Emmolo che la mette all’angolino. 9-3.

1′ Ricomincia l’incontro.

Secondo quarto

Termina qui il secondo quarto: a metà gara 8-3 per l’Italia che allarga le distanze e mette in cassaforte il successo.

8′ Ancora Roberta Bianconi! Arriva il poker per l’azzurra: 8-3.

6′ Bene le azzurre ora in fase difensiva.

5′ Arriva la rete francese con Clerc che accorcia le distanze: 7-3.

5′ Ancora Italia: si sblocca capitan Queirolo, anche lei dal perimetro. 7-2, massimo vantaggio ed Italia che allunga.

4′ Bene Bianconi dal perimetro: gran tiro per l’azzurra e arriva il 6-2.

3′ Questa volta le azzurre non sfruttano la superiorità. Percentuali basse per il Setterosa: 2/6.

2′ Espulsione conquistata da Palmieri al centro. L’Italia muove bene la palla e la mette al centro per Silvia Avegno: arriva il 5-2.

1′ Arriva il doppio vantaggio azzurro: eccellente la sciarpa di Rosaria Aiello al centro. 4-2 Italia.

Primo quarto

Un primo quarto tutt’altro che positivo per la Nazionale italiana: tantissimi errori in entrambe le zone della vasca. Da tenere c’è il risultato: azzurre in vantaggio.

8′ Arriva la doppietta di Roberta Bianconi: gran giocata dell’attaccante azzurro, palla all’angolino. Vantaggio Italia: 3-2.

7′ Tantissimi errori da entrambi i lati.

6′ Altra superiorità numerica sprecata dall’Italia: Bianconi va subito al tiro.

5′ Arriva il pareggio transalpino con Guillet. 2-2.

5′ Succede di tutto: il portiere transalpino viene espulso, in porta va un giocatore di movimento e Garibotti viene confusa, sbagliando il rigore.

5′ Brutto svarione per la Francia: ingresso in acqua anticipato da parte di chi era nel pozzetto. C’è rigore per l’Italia.

4′ Grave errore azzurro: sprecata una doppia superiorità numerica da Queirolo.

3′ Arianna Garibotti! Gran tiro dalla distanza: nuovamente in vantaggio l’ITalia.

2′ Gran tiro di Daule: 1-1.

2′ Buona azione offensiva italiana, colpisce il palo però Bianconi.

1′ Subito le azzurre: superiorità numerica, palla che arriva a Roberta Bianconi che non può sbagliare. 1-0 azzurre.

1′ Inizia l’incontro: prima palla alla Francia.

11.28 Tutto pronto, squadre pronte ad entrare in acqua.

11.23 A breve gli inni nazionali.

11.21 Squadre che stanno entrando sul piano vasca.

11.19 Le formazioni delle due compagini:

Francia: Gaal , Millot , Bachelier , Bouloukbachi , Guillet , Mahieu , Dhalluin , Radosavljevic , Deschampt , Vernoux , Clerc , Daule , Derenty . All. Bruzzo

Italia: Gorlero , Tabani , Garibotti , Avegno , Queirolo , Aiello , Marletta , Bianconi , Emmolo , Palmieri , Chiappini , Carrega , Sparano . All. Zizza

11.15 La partita odierna deciderà la situazione in chiave terza piazza nel raggruppamento.

11.11 Azzurre nettamente favorite sulla carta: da non sottovalutare però l’avversario e, soprattutto, fondamentale trovare lo smalto dei giorni migliori dopo le deludenti performance con Olanda e Spagna.

11.08 Alle 11.30 scende in acqua il Setterosa per sfidare la Francia nell’ultimo appuntamento della fase preliminare.

11.06 Buongiorno e ben ritrovati con gli Europei di pallanuoto femminile 2020.

La presentazione del match

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia, quinta ed ultima partita del girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Si chiude dunque la prima parte del cammino per il Setterosa del nuovo ct Paolo Zizza: un inizio di manifestazione continentale piuttosto in salita per le azzurre, battute sia dalla Spagna che dall’Olanda, e soprattutto fermate da un’intossicazione alimentare.

Ora, dopo il successo con Israele (che ha seguito quello all’esordio con la Germania), l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la terza vittoria, battendo le transalpine, e agguantando la terza piazza nel raggruppamento che varrebbe i quarti di finale contro la seconda del girone opposto. In ogni caso le azzurre tornerebbero in acqua tra due giorni per la fase ad eliminazione diretta.

Avversario nettamente alla portata la Francia per le azzurre. Tantissimi i precedenti recenti con le francesi, ovviamente tutti a favore delle azzurre: occhio però a non sottovalutare le rivali che in un appuntamento di World League due anni fa sono uscite sconfitte solamente di misura.

Il match inizierà alle 11.30, appuntamento qualche minuto prima per non perdervi nulla dell’incontro.

Foto: LPS/Simona Scarano