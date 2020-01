LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, Italia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020 di scena a Ruhpolding. Sulle nevi tedesche che furono teatro il 13 gennaio del 1978 della prima gara valida per il circuito maggiore, quest’oggi si disputerà la staffetta maschile e le aspettative sono quelle di un confronto tra Francia e Norvegia.

La compagine scandinava ha posto il proprio sigillo a Oestersund (Svezia), a Hochfilzen (Austria) e a Oberhof (Germania) e va a caccia del poker. Non sarà cosa facile perché il quartetto norvegese sarà privo della propria punta di diamante, ovvero Johannes Boe, assente per assistere la compagna Hedda Daehli, che pochi giorni fa ha dato alla luce il primogenito della famiglia, il piccolo Gustav. Vero è che Johannes mancava anche nel round citato di Oberhof e la Norvegia si era imposta, pertanto la formazione nordica gode di una certa solidità pur mancando il suo riferimento.

I francesi però sono in grande condizione di forma. Martin Fourcade a Ruhpolding ha raggiunto quota 80 vittorie individuali in carriera, centrando il terzo successo consecutivo in CdM, il quarto stagionale. Una sprint nella quale la profondità della compagine transalpina è stata rilevante: ben quattro francesi nella top-10, vale a dire Quentin Fillon Maillet (secondo), Simon Desthieux (quinto) e Fabien Claude (quinto con lo stesso crono) oltre a Fourcade. Discorso, invece, un po’ diverso in casa Italia. Lukas Hofer e Dominik Windisch non sono in grandi condizioni fisiche e quest’ultimo deve fare i conti con i postumi di una caduta piuttosto rovinosa a Oberhof che lo sta condizionando fortemente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta maschile della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020 di scena a Ruhpolding: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.15.

Foto: Federico Angiolini