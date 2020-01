LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff trionfa in solitaria su Fialkova e Oeberg. Disastro Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.55 Si chiude qui questa Diretta Live, alle 14:30 sarà la volta degli uomoni per chiudere il programma della quinta tappa della Coppa del mondo di biathlon. A più tardi.

12.53 Vittozzi fuori dai punti, 41esima, Sanfilippo 43. Che disastro.

12.51 1’02 è il ritardo della slovacca, poi il terzetto svedese arriva in tandem col podio. Herrmann si supera e chiude sesta stampando Hojnisz e Semerenko. Wierer è ventesima. 39 punti persi in classifica.

12.48 Festeggia sempre e ancora Eckhoff, nella gara che poteva essere quella di riscatto per Wierer si apre un solco enorme in classifica tra le due. Fialkova seconda.

12.47 Super prova delle svedesi che hanno Persson e una favolosa Skottheim in quarta e quinta posizione. Wierer è tredicesima e in affanno, la Top 10 non arriverà.

12.46 Arriverà la decima vittoria in stagione di Eckhoff (6 individuali, 4 staffette). Incredibile. Oeberg e Fialkova in lotta per il secondo posto.

12.45 Due errori per Roeiseland, Dorothea ancora 60% e gara oltremodo negativa e pesante in chiave classifica.

12.43 Altro ZERO in piedi per Eckhoff, irreale. Dietro sbagliano ancora entrambe le inseguitrici.

12.41 Distacchi congelati in questa quarta tornata, Wierer perde qualche ulteriore secondo dalla testa ma si riporta su quelle davanti a lei.

12.39 Ricapitolando ci sono due inseguitrici a 34″ da Eckhoff, Fialkova e Oeberg. Roeiseland paga 56″ con un errore, Wierer è nona nel traffico.

12.38 Wierer esce dal poligono nona a 1’20, situazione molto complicata ora.

12.36 Eckhoff ne manca uno con anche una buona dose di fortuna in alcuni colpi e prosegue la marcia in solitaria. Wierer ne manca due e la gara si complica molto. Bene Oeberg e Failkova.

12.34 Wierer sembra molto più brillante di Oeberg al momento e la salta via portandosi sulle code di Fialkova.

12.33 Roeiseland si sta avvicinando al terzetto in lotta per il podio in questo giro, superate le serie a terra la norvegese può ora sprigionare i cavalli.

12.32 Zero anche per Vittozzi ma ormai conta molto poco, il distacco è superiore ai 3 minuti.

12.31 Manca l’ultimo Sanfilippo che sprofonda, bene Roeiseland in questa serie ma rimane a 30″ da Wierer, mentre c’è un errore anche per Herrmann.

12.30 Sbagliano entrambe le due inseguitrici, la norvegese riparte con 55″ su una buona Fialkova, poi Oeberg e Wierer a 57″.

12.29 Eckhoff non sbaglia più! Come si batte questa?

12.28 Herrmann fa paura sugli sci e è ormai prossima al minuto di distacco dalla testa. Si arriva ora però alla seconda sessione.

12.26 Wierer è andata a prendere Oeberg ma hanno perso entrambe una decina di secondi da Eckhoff.

12.25 Ha trovato lo zero anche Herrmann che è già in settima posizione mentre hanno mancato un bersaglio sia Fialkova che Roeiseland. Zero anche per Sanfilippo che però è stata molto lenta a sparare ed è restata 21esima.

12.24 Vittozzi con quattro errori già eliminata. Che disastro.

12.23 Zero di testa per Eckhoff che però viene eguagliata da entrambe le inseguitrici. Dietro fanno molta più fatica tutte.

12.22 Primo poligono in arrivo.

12.21 I distacchi restano più o meno invariati, Dorothea recupera ora qualche secondo. Bene anche Vittozzi in questo avvio.

12.20 Adesso nevica tantissimo!

12.19 Fondamentale sarà capire chi ha indovinato i materiali oggi. Al primo rilevamento Oeberg rosicchia qualcosa in quanto la leader amministra. Wierer resta a 37″.

12.17 Partite anche Wierer e Vittozzi.

12.16 La nevicata si sta però intensificando proprio in questi minuti. Vediamo chi sarà avvantaggiato da questo contesto.

12.15 E’ cominciata la battaglia, Eckhoff sul tracciato.

12.12 Le condizioni meteo sono migliori rispetto alle attese e soprattutto alla staffetta maschile di ieri condizionata da una forte nevicata.

12.10 Le atlete stanno ultimando la fase di azzeramento, è tutto pronto a Ruhpolding.

12.08 Oltre alle due punte di diamante c’è anche un’altra italiana al via, Federica Sanfilippo che ha ben figurato mercoledì e partirà con il pettorale 21.

12.05 Dieci minuti alla partenza della norvegese.

12.03 Un altro dato interessante è che con la vittoria di Eckhoff nella sprint la Norvegia ha raggiunto la Germania come numero di successi a Ruhpolding e dunque oggi potrebbe strappare per la prima volta il primato alla nazione rivale.

12.01 Vittozzi invece mai meglio di decima in un inseguimento su queste nevi, ma oggi le possibilità di migliorare questo dato sono cospicue.

11.58 Per Wierer qui a Ruhpolding è già arrivato un podio nell’inseguimento, quando è arrivata terza nel 2016. Più in generale sono arrivati quattro podi alla Chiemgau Arena e oggi l’azzurra mira a raggiungere Helena Ekholm a quota 33 in carriera.

11.56 In ottima posizione di partenza anche Lisa Vittozzi, staccata nella sprint di un minuto e 6 secondi e oggi con ottime chance di avvicinare anche forse il podio se le percentuali dovessero sorriderle e le rivali pasticciassero un po’.

11.54 Saranno 30″ i secondi di vantaggio della norvegese sulla svedese, mentre 37 sull’azzurra. Da dietro le più pericolose sono il pettorale 5 di Paulina Fialkova a 51″ e la connazionale Marte Roeiseland con 55″.

11.52 Si riparte dall’ennesimo dominio di Tiril Eckhoff, che mercoledì ha trovato un doppio zero devastante rifilando distacchi enormi a delle pur perfette Hanna Oeberg e Dorothea Wierer.

11.49 Un inseguimento davvero particolare quello in Baviera di quest’anno, che al femminile si disputa a quattro giorni di distanza dalla sprint, un evento più unico che raro nella storia della disciplina.

11.47 Buongiorno, benvenuti alla Diretta Live dell’inseguimento femminile di biathlon a Ruhpolding.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020. Sulle nevi teutoniche si è reduci dall’undicesima vittoria in carriera di Tiril Eckhoff per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti, strappandolo dalle spalle di Dorothea Wierer, comunque molto positiva e terza al traguardo della sprint.

L’azzurra, nonostante un’enorme pressione sulle spalle dovuta al fatto di aver saputo in pista ciò che l’avversaria era stata in grado di fare, mantiene estrema lucidità e trova il sesto zero della carriera, che le vale il terzo posto ed il trentaduesimo podio (decimo nel format). Nonostante ciò il distacco è veramente importante, 37″, e in chiave Inseguimento di oggi la faccenda resta oltremodo complicata se il passo della scandinava restasse questo. Tra le due si è inserita la ritrovata svedese Hanna Öberg, apparsa in forma fin dai primi metri e capace di chiudere tutti i bersagli in quella che è stata indubbiamente la miglior prova della sua stagione. In uscita dall’ultimo poligono la svedese era alle spalle di Wierer, ma una terza tornata di spessore le ha permesso di issarsi al secondo posto, staccata di 30″.

L’Italia può però sorridere anche per il ritorno ai piani alti anche di Lisa Vittozzi. La sappadina è finalmente apparsa quella della passata stagione sugli sci stretti, terminando la prova con un tempo molto simile a quello della connazionale. Una sbavatura sul primo bersaglio della serie a terra però la relega in nona posizione finale (per la terza volta in stagione) a 1’06”. Ritardi di cui si dovrà tener conto quest’oggi nella pursuit, format nel quale Wierer potrebbe fare la differenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.15. Buon divertimento!

Foto: Pentaphoto-Fisi