LIVE Biathlon, 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: torna Johannes Boe, azzurri per ritrovare la strada

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale di biathlon, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di biathlon che va in scena a Pokljuka (Slovenia). Il lungo fine settimana si apre con la prova più lunga di questo sport, gli atleti si dovranno cimentare in 20 km nello sci di fondo e saranno al poligono per quattro volte (due sessioni in piedi, due a terra): ogni errore al tiro verrà pagato con un minuto di penalità sul tempo complessivo. Si preannuncia una gara particolarmente interessante, appassionante e avvincente per aprire un weekend molto importante in ottica classifica generale.

C’è grande attesa per il rientro in gara del norvegese Johannes Boe, il detentore della Sfera di Cristallo ha saltato gli ultimi appuntamenti per godersi la nascita del suo primogenito ed è pronto per ruggire ancora una volta. Il fuoriclasse è chiamato a duellare col francese Martin Fourcade che in sua assenza ha dominato in lungo e in largo balzando in testa alla classifica generale: riuscirà Boe a vincere subito al rientro e a tenere aperto il discorso Coppa del Mondo? Gli azzurri devono ritrovarsi dopo le ultime opache uscite, ci si aspetta qualcosa di buono da parte di Dominik Windisch e Lukas Hofer in vista dei Mondiali di Anterselva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 20 km individuale di biathlon a Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Pier Colombo