LIVE Biathlon, 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: Johannes Boe torna e rimette tutti dietro! Fourcade battuto dopo un duello epico. Hofer a ridosso della Top 10

15.47 Si chiude qui questa Diretta Live. Appuntamento a domani per la 15 km femminile! Buon proseguimento su OA Sport.

15.45 Tredicesima piazza per Hofer, 2’26” dalla testa. Buona gara.

15.43 L’azzurro è negli ultimi metri, ci sono 2″ tra lui e Fak per la 12esima piazza.

15.41 Hofer tiene molto bene e ha solamente 10 seondi da Doll!

15.40 Riepilogando, una 20 km stellare ha sancito al meglio il ritorno di Johannes Boe, che vince in maniera incredibile con un’ultima serie irreale rispetto a un Fourcade perfetto. Fabien Claude a podio per la Francia, davanti al sorprendente Nawrath, Dale, Tarjei Boe e Fillon Maillet. Kuehn, Christiansen e Doll chiudono i 10.

15.38 Anche Cappellari ne manca uno nella terza serie. La gara sta per volgere al termine ormai la Top 10 è definita.

15.36 Sbaglia Hofer, un solo bersaglio però va bene. 19/20 è ottimo in questo momento soprattutto per il morale. 13esima posizione e la Top 10 di Doll è distante 12″.

15.34 L’azzurro paga 1′ dalla testa ai 15km. Manca poco alla quarta serie.

15.32 Nawrath arriva con 36″, quindi ben 11 di ritardo da Claude. Scalano sesto e settimo Tarjei Boe e Fillon Maillet, poi Kuehn, Christiansen e Doll. Tra questi lo spazio per Hofer in caso di zero c’è.

15.31 Fourcade oggi si consola diventando il primo biathleta della storia a raggiungere 20 podi in tutti i format di gara. Boe invece raggiunge Poiree a quota 44 vittorie al terzo posto all time.

15.30 Hofer è tredicesimo, il distacco dal podio è di oltre 30″ purtroppo ma può arrivare la Top 10 con lo zero finale.

15.28 Dale si inserisce in quarta posizione col 19/20 e il secondo miglior tempo sugli sci dietro a Fillon Maillet.

15.27 15/15 per Hofer! GRAN GARA di testa! Sugli sci siamo lontanissimi da inizio stagione, ma oggi contano solo le percentuali.

15.26 Doppio zero anche per Cappellari dopo due serie. Hofer è 14esimo a 50″ in entrata al terzo poligono, ora è lui il big da seguire.

15.25 Nawrath è già dietro a Claude a metà giro. Il podio sarà per il francese, col tedesco quarto.

15.24 Sette errori totali per Windisch che non sarà sicuramente in zona punti.

15.22 Claude al traguardo con 25″, ovvero ha recuperato 6″ a Boe nell’ultimo giro. Che roba! A questo punto per Nawrath si fa dura.

15.21 PHILIPP NAWRATH CON LO ZERO!! TERZO dopo quattro poligoni! Cosa sta succedendo? Il tedesco è partito in stagione da neanche considerato per la Coppa del mondo. 5″ di margine su Claude da gestire nell’ultima tornata.

15.20 Tarjei Boe batte Fillon Maillet nell’ultimo giro e si prende la terza posizione virtuale a 1’26”, ma arriverà Claude davanti a loro.

15.19 Fourcade si arrende! 11″ al traguardo. Welcome back JOHANNES BOE. Non serve dire altro.

15.17 Ancora zero per Hofer! Ottimi segnali da parte dell’altoatesino che è undicesimo!

15.15 Fourcade rimane lì. 8″. A questo punto Boe J rischia davvero di vincerla in maniera assurda.

15.14 Sbaglia anche Christiansen che è quindi sesto a 1’26”. Francia e Norvegia uber alles anche oggi.

15.13 7″ per Fourcade, in rimonta a metà giro! ATTENZIONEE!

15.12 20 su 20 per Fabien Claude! Pazzesco! Il francese è terzo ed estromette dal podio Fillon Maillet.

15.11 Arriva al tragiardo Johannes, un ultima tornata competitiva ma non stellare, Fourcade può inventarsi il miracolo??

15.10 Secondo errore per Fillon Maillet che esce a 1’26”, sugli stessi tempi di Tarjei Boe. E alla fine restano sempre loro due. Martin e Johannes.

15.08 E C’E’ LO ZERO PER FOURCADEE!!! 10″ puliti tra i due!!!!!!!!! E ADESSO???? ECCOLI AL LORO MEGLIO. That’s BIATHLON!

15.07 Tarjei Boe ne manca uno e dice forse addio anche al podio! Altri due bersagli mancati da Bormolini nell’ultima serie

15.06 Ottimo zero per Hofer nel primo poligono che lo colloca in 16 posizione.

15.05 Rimane a 7″ il distacco tra Fourcade e Boe a metà quarto giro. A breve l’ultima serie per lui e Tarjei.

15.04 Terzo zero anche per Christiansen, i big stanno disputando una prova immensa, tranne il solo Desthieux!

15.03 JOHANNES BOEEEEEEEEEEEE!!!!!! SESSIONE IRREALE!!!!!!! 20 su 20 e tutti a casa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Torna e la vince ancora lui?? UNA MACCHINA!

15.01 Sbaglia anche Fak che puntava al bersaglio grosso, fuori gara anche Horn che a sua volta commette due errori. Restano i soliti tre, più forse un miracoloso Fillon Maillet che è sotto i 30″.

15.00 Altri due errori per Dome in piedi, 70% e gara oltremodo negativa.

14.59 ANCORA ZERO E ZERO per entrambi. Sessione molto controllata per Martin, che esce con 6″, Tarjei ne paga solo 14″ e tutti e tre sono in zona vittoria. Bormolini ne manca due nella terza serie e si chiama fuori dai giochi.

14.58 Fillon Maillet vola e si porta a mezzo errore di ritardo dai leader. Siamo vicini al terzo poligono per Tarjei Boe e Fourcade.

14.57 Loginov prova il tutto per tutto nell’ultima serie ma ne manca due! Fuori gara!

14.56 Inizia ora la prova di Lukas Hofer. Fourcade perde su Johannes nel terzo giro, 4″ tra i due! Che sfidaaa! La volevamo e l’abbiamo ottenuta.

14.55 Secondo zero anche per Christiansen che è davanti a Tarjei Boe, terzo!

14.54 Windisch un errore nella prima serie intanto purtroppo.

14.53 Johannes Boe continua a fare il marziano ed è ancora perfetto al tiro!! Che testa, 20″ di margine su Horn.

14.52 15/15 anche del tedesco Horn che dopo 3 poligoni è in testa, 4″ su Fak!

14.51 Fillon Maillet manca l’ultimo ma riparte con soli 36″ dalla testa! Che gara del francese!

14.50 Una gara di tiro tra i big! Forucade 10/10 ma cade nel ripartire e si mangia tutto il vantaggio che aveva. 1.7″ di distacco da Boe!! Bormolini 19esimo con l’errore commesso.

14.49 Tarjei Boe trova lo zero anche in piedi, un errore per Bormolini. Ora tocca a Fourcade.

14.48 Terzo zero pesantissimo per Loginov, mentre Desthieux ne manca un altro e accusa 1’46” da Loginov dopo tre serie.

14.47 Ai 6.9km Fourcade si riprende 2″ e ne ha 5″ di margine su J.Boe.

14.46 Inizia bene anche Christiansen, con lo zero. Fillon Maillet vola e ha 10″ di margine su tutti ad inizio seconda tornata.

14.45 Fourcade ha perso qualcosa nella prima parte del secondo giro rispetto a Boe. Windisch è sulle sue code in pista.

14.44 Secondo zero per J.Boe dopo un poligono oltremodo solido e controllato, con i suoi tempi. 14″ tra il norvegese e Fak.

14.41 Secondo zero per Fak che comincia a prenderci gusto. 10″ il margine su Loginov dopo due giri. Anche Fillon Maillet con lo zero nella prima serie e va a scavalcare Martin con 1″ di margine.

14.40 Poligoni solidi per Tarjei Boe e Fourcade, entrambi con lo zero. Il francese è in testa con 4″ su Boe, Tarjei terzo col doppio del ritardo.

14.39 J.Boe sta andando abbastanza forte nel secondo giro e guadagna su tutti, francesi compresi. Zero per Bormolini a terra che è 17esimo.

14.37 Un errore anche per Desthieux, ci sono 50″ tra il francese e il russo che non paga penalità. Fourcade vola e ai 2,9 km guadagna pesantemente su J.Boe.

14.36 Siamo già al secondo poligono con Peiffer e Loginov. Due errori per il tedesco, gravissimi, pulito il russo.

14.35 Fourcade sulla scia del rivale al 1.9km, solo 0.6″ di ritardo.

14.34 Partiti anche Fillon Maillet e Christiansen, tra poco toccherà anche a Windisch.

14.33 Zero di Johannes Boe che inizia dunque al meglio, 6″ su Fak e 8 su Desthieux

14.32 Il padrone di casa Fak fa esplodere Pokljuka con lo 0 ed è davanti a tutti.

14.31 Un errore per Doll che comincia in salita, Boe J rimane sui 3″ di vantaggio anche ai 2,9.

14.30 Eliseev manca clamorosamente due bersagli e si chiama fuori, probabilmente ha esagerato troppo nel passo.

14.29 J.T. Boe in testa all’1.9km con 3″ sui rivali. Partito Bormolini e ora tocca a Tarjei Boe e Fourcade.

14.28 Loginov e Desthieux 5/5 senza strafare. Il francese è in testa con 4″ sul tedesco e 7 sul russo.

14.27 Controllato il primo poligono di Peiffer con lo zero, Eberhard già fuori gara con 3 errori.

14.26 Peiffer ha rallentanto molto nei successivi 700 metri, venendo scavalcato da Deshtieux. Eberhard e il tedesco vicini al primo poligono.

14.24 Eliseev vola ed è il migliore agli 1.9, scavalcando Peiffer e gli altri in coda.

14.23 Ecco il momento del ritorno sul tracciato di Boe Johannes. Esplode lo stadio di Pokljuka.

14.21 Primo colpo di scena all’intermedio degli 1.9km, Peiffer rifila 6.3″ a Eberhard e 4″ a Loginov. Ottimo avvio del tedesco.

14.19 Partono anche Eliseev e Doll. Il tedesco è l’unico ad aver vinto in stagione ad eccezione dei due extraterrestri, ma oggi non dovrebbe essere della partita in quanto il format non è il più adatto.

14.17 Mentre partono anche Peiffer – Loginov e Desthieux ricordiamo che si tratta della seconda individuale di stagione e che nella prima è arrivato il dominio francese, con tutti i primi quattro posticonquistati e cinque dei primi sette.

14.15 Eberhard sul tracciato, è iniziata la gara!

14.13 Il primo a partire sarà l’austriaco Julian Eberhard, atleta dal motore incredibile che detterà subito il passo per tutti.

14.11 Terminato l’azzeramento. C’è il sole in Slovenia e le condizioni del vento sembrano buone.

14.09 Non sarà facile per Boe riprendere a freddo, con poco allenamento nelle gambe e al tiro, fondamentale in un contesto del genere. Ma tra pochi minuti avremo le risposte che aspettiamo ormai da un mese.

14.07 Ci sarà subito un terzetto oltremodo interessante, con Peiffer – Loginov e Desthieux che apriranno le danze coi pettorali 2-3-4. Johnannes Boe ha pescato il 17, Fourcade il 29.

14.05 Ordine di partenza decisamente atipico per gli azzurri, con Bormolini collocato nel primo gruppo col pettorale 26, Dome avrà il 48 mentre Hofer sarà al via molto più tardi con l’83. Daniele Cappellari quartultimo a partire, 106.

14.04 Capitolo Italia un po’ meno piacevole. Hofer è reduce da tanti problemi al tiro e oggi per lui conteranno solamente le percentuali, per ritrovare fiducia. Windisch è stato nettamente il migliore tra Oberhof e Ruhpolding ma anche da lui è mancato l’acuto.

14.02 Gli altri favoriti per la prova odierna possono essere i francesi Fillon Maillet e Desthieux e anche i norvegesi Tarjei Boe e Christiansen, uno alla ricerca di riscatto dopo due tappe molto sottotono, l’altro invece sull’onda dell’entusiasmo dei recenti progressi sia al tiro che sugli sci.

14.00 Torna quindi Johannes Boe, e torna per riprendere in mano ciò che in dicembre era già suo. Il divario con Fourcade è di 133 punti, scarti da considerare, è l’impresa di andare a compiere una storica rimonta non pare impossibile. Tanto dipenderà, però, dalle percentuali del suo avversario diretto, che se rimangono quelle impeccabili di questo inizio di 2020 rendono il tutto decisamente più complicato.

13.58 La 20km non è spesso comparsa nel calendario di Pokljuka in anni recenti, negli ultimi 10 anni solamente nel 2018 si è gareggiato in questo format su queste nevi e a vincere è stato come appena citato proprio Fourcade.

13.56 Il format è quello prediletto dal transalpino, che va a caccia oggi della quindicesima affermazione in un’individuale. Tuttavia la località slovena non è mai stata terreno fertile di conquista per lui, visto che qui ha vinto solamente in tre occasioni, per altro consecutive, dal 2016 al 2018.

13.53 Il grande momento è arrivato, il norvegese Johannes Boe è tornato a gareggiare dopo la nascita del primogenito Gustav e oggi assisteremo al primo atto dell’epico scontro col francese Martin Fourcade, dominatore assoluto in sua assenza nelle tappe tedesche.

13.50 Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport, siamo pronti per raccontarvi in diretta lo spettacolo della 20km maschile di biathlon da Pokljuka, Slovenia.

La presentazione della gara – Startlist e pettorali di partenza

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale di biathlon, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di biathlon che va in scena a Pokljuka (Slovenia). Il lungo fine settimana si apre con la prova più lunga di questo sport, gli atleti si dovranno cimentare in 20 km nello sci di fondo e saranno al poligono per quattro volte (due sessioni in piedi, due a terra): ogni errore al tiro verrà pagato con un minuto di penalità sul tempo complessivo. Si preannuncia una gara particolarmente interessante, appassionante e avvincente per aprire un weekend molto importante in ottica classifica generale.

C’è grande attesa per il rientro in gara del norvegese Johannes Boe, il detentore della Sfera di Cristallo ha saltato gli ultimi appuntamenti per godersi la nascita del suo primogenito ed è pronto per ruggire ancora una volta. Il fuoriclasse è chiamato a duellare col francese Martin Fourcade che in sua assenza ha dominato in lungo e in largo balzando in testa alla classifica generale: riuscirà Boe a vincere subito al rientro e a tenere aperto il discorso Coppa del Mondo? Gli azzurri devono ritrovarsi dopo le ultime opache uscite, ci si aspetta qualcosa di buono da parte di Dominik Windisch e Lukas Hofer in vista dei Mondiali di Anterselva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 20 km individuale di biathlon a Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15. Buon divertimento a tutti.

Foto:Federico Angiolini