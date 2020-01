Kobe Bryant è deceduto in un incidente in elicottero, anche una delle figlie pare fosse con lui – LIVE (in aggiornamento)

Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos l’ex cestista statunitense Kobe Bryant sarebbe deceduto in un incidente in elicottero avvenuto in California nella mattinata americana. A rilanciare per primo la notizia è stato il sito Tmz.com, che ha diffuso la triste notizia.

L’ex campione dell’NBA, il campionato professionistico americano, sarebbe rimasto vittima di un incidente in elicottero avvenuto a Calabasas. Sul mezzo, oltre a Bryant, erano presenti altre tre persone. L’elicottero sarebbe precipitato ed il successivo intervento di pompieri e soccorritori sarebbe stato inutile.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020