Identificato il corpo di Kobe Bryant nello schianto nei pressi di Los Angeles

Inutile negarlo, fa ancora un certo effetto parlarne in questi termini. La notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant, ex stella della NBA, è qualcosa difficile da accettare per quello che il personaggio rappresentava al di là del suo essere fuoriclasse sul campo da gioco. Bryant, infatti, appartiene a quella rara stirpe di atleti capaci di travalicare “i confini” della propria disciplina, godendo di un’attenzione molto particolare.

La morte di un mito sportivo, come è giusto definirlo, dunque ha suscitato e sta suscitando tanta emozione anche in chi appassionato di basket non è. Detto questo, come rivelato dall’Ansa, gli esperti forensi hanno identificato ufficialmente il corpo dell’ex cestista dei Lakers dalle proprie impronte digitali, tra i nove recuperati dai detriti dell’elicottero schiantotosi nei pressi di Los Angeles tre giorni fa. Oltre al 41enne, sono stati identificati due uomini e una donna. Si tratta di John Altobelli, allenatore di baseball morto nel crash con sua moglie Keri e la loro figlia Alyssa, del pilota di elicotteri Ara Zobayan, 50 anni, e di Sarah Chester, 45 anni. Gli inquirenti sono ancora a lavoro per completare l’opera di identificazione, ricordando che tra le vittime c’è anche la figlia di Kobe, Gianna, di appena 13 anni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BASKET

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse