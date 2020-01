Hockey ghiaccio, EBEL 2020: inizia con una sconfitta a Salisburgo il Pick Round per Bolzano

Iniziato stasera il Pick Round di EBEL 2019-2020, campionato austriaco di hockey su ghiaccio. La seconda fase della competizione non è partita al meglio per Bolzano, sconfitta in casa del Salisburgo, vincitore della regular season, con il punteggio di 2-1. Successo importante per i padroni di casa, i quali mantengono la prima posizione in classifica e i due punti di vantaggio sul Vienna, che si è imposto contemporaneamente per 5-2 sul Graz. A riposo invece il Klagenfurt, che parte con un punto a disposizione ed esordirà domenica proprio contro i viennesi.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Salisburgo comincia meglio l’incontro e sblocca la partita al minuto 12:51 grazie al gol dell’ungherese Janos Hari, su assist di Bud Holloway e Maximilian Rebernig. Il raddoppio dei Red Bulls arriva al 9′ del secondo periodo e porta la firma dello statunitense Connor Brickley, imbeccato dagli austriaci Raphael Herburger e Florian Baltram. La reazione degli uomini di coach Greg Ireland, orfani di capitan Anton Bernard, arriva al 45′ con la rete del top scorer biancorosso Anthony Bardaro, lanciato dal canadese Tim Daly. Nella restante parte dell’ultimo terzo di gara Bolzano spinge sull’acceleratore ma non riesce a trovare il pareggio, arrendendosi di misura ai rivali. Domenica i Foxes osserveranno un turno di riposo, per poi tornare sul ghiaccio dopo la pausa il prossimo 11 febbraio, al Palaonda contro Vienna.

Foto: Carola Semino