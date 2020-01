Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano vince lo scontro diretto contro lo Znojmo e centra la Top Five!

Serata importante di EBEL 2019-2020: si è chiusa infatti la prima parte della regular season del campionato austriaco di hockey su ghiaccio. Al Palaonda, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, Bolzano ha demolito i cechi dello Znojmo nello scontro diretto valevole per l’accesso ai playoff. Un rotondo 5-0 che ha permesso ai Foxes di centrare l’ultimo pass per la Top Five, insieme a Salisburgo, Vienna, Klagenfurt e Graz. Mentre lo Znojmo, che aspirava ad entrare nelle prime cinque è scivolato addirittura ottavo, complice una classifica cortissima.

CRONACA DELLA PARTITA

I padroni di casa mettono subito in chiaro le cose e dopo appena 17 secondi sbloccano la sfida grazie alla rete di Marco Insam, imbeccato da Daniel Catenacci e Jamie Arniel. Il raddoppio arriva al minuto 03:27 e porta la firma del canadese Sebastien Sylvestre, su assist del connazionale Tim Daly e del nostro Anthony Bardaro, il quale diventa l’autore del momentaneo 3-0, sfruttando una situazione di powerplay all’11’ con la complicità dello statunitense Colton Hargrove e di Insam. Completa una prima frazione perfetta per i biancorossi il gol del 4-0 realizzato da Daniel Frank al 13′ in inferiorità numerica, che spezza letteralmente le gambe agli ospiti. Nel secondo periodo entrambe le squadre non riescono a violare la porta avversaria, mentre nell’ultimo terzo Bardaro, a poco più di 4 minuti dalla fine e ancora in superiorità, trova la seconda gioia personale che fissa il punteggio sul definitivo 5-0. Nonostante l’assenza di capitan Anton Bernard, gli uomini di Greg Ireland sono riusciti a centrare i playoff e disputeranno dunque la Fase Vincitori nella post season.

