Golf, PGA Tour 2020: Scott Scheffler e Rickie Fowler appaiati al comando del The American Express. Lontano Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour continuano la campagna del cosiddetto “West Coast swing”. Spazio al The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari), torneo una volta chiamato Desert Classic che si articola su ben 3 percorsi differenti siti in La Quinta e Palm Desert (California, Stati Uniti): PGA West Stadium Course (par 72), Nicklaus Tournament Course (par 72) e la Quinta Country Club (par 72).

Al termine dei primi due round troviamo al comando la coppia di americani composta da Scott Scheffler e Rickie Fowler. Entrambi guidano la leaderboard con lo score di -15 (129 colpi) grazie ad una superba seconda tornata da -8 disputata da ambedue sul Nicklaus Course. Terza piazza ad una sola lunghezza di distacco dai battistrada per lo statunitense Andrew Landry, mentre con -13 troviamo in quarta posizione il connazionale Tony Finau. Segue con -12 l’americano Bud Cauley, ed infine chiudono la top ten con il punteggio di -11 i padroni di casa Ted Potter Jr, Ryan Moore, Chase Seiffert e Wes Roach, l’australiano Cameron Davis, ed il sudcoreano Im Sung-jae.

Soltanto 68° posto momentaneo per il campione in carica Adam Long. L’americano è attardato dopo aver collezionato un complessivo -5 nella due giorni iniziale della competizione californiana. Primi due round che non hanno sorriso all’unico azzurro in gara. Francesco Molinari è infatti la nelle retrovie causa due giri sottotono. Per il torinese il terzo giro equivale all’ultimo appello per cercare di evitare il taglio. Ricordiamo che in questo speciale torneo il cut off sopraggiunge al termine del terzo round, diversamente quindi dagli eventi canonici in cui si è già tagliati fuori dopo la seconda giornata. Molinari partirà domani alla pari con il par dalla 134esima posizione e dovrà dunque necessariamente cambiare passo per disputare il round conclusivo.

Foto: LaPresse