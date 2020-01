Golf, Marc Leishman trionfa al Farmers Insurance Open 2020 davanti a Rahm e McIlroy. Nono Tiger Woods

In una delle giornate più tristi per lo sport a tutto tondo, a poche decine di chilometri di distanza dall‘incidente che è costato la vita alla star NBA Kobe Bryant, l’australiano Marc Leishman trionfa nel Farmers Insurance Open 2020. Sul leggendario campo di Torrey Pines, ulteriormente allungato e portato a 7,765 yards rendendolo quello con più metri della storia del PGA Tour, Leishman è stato autore di un round oltre ogni logica del golf chiuso in sette colpi sotto al par di giornata, scendendo così fino al -15 complessivo e beffando di un colpo lo spagnolo Jon Rahm. Non è tanto il punteggio a fare notizia ma come esso sia arrivato: la carta del vincitore è riassumibile in pochi dati statistici, 3 fairway presi che si sono trasformati in 14 greens in regulation, un’arma devastante visto lo strokes gained putting di quasi 5 colpi che l’australiano ha mantenuto nel corso della settimana. Si tratta della quinta vittoria in carriera sul PGA Tour per Leishman, la prima dal CIMB Classic del 2018.

Alle sue spalle Rahm è stato autore di un giro folle, iniziato con 4 colpi persi nelle prime cinque buche tra i quali spicca il pesantissimo doppio bogey della 3. Una volta resettata la testa l’iberico ha però inserito le marce altissime e ha cominciato a recuperare colpo su colpo arrivando persino a raggiungere il green della 18 col secondo colpo e poter tirare da 50 piedi un putt per l’eagle che gli avrebbe permesso di riacciuffare miracolosamente Leishman. Il tentativo non è andato però a segno e Rahm si è dovuto accontentare del -14 e della seconda posizione.

Non riesce quindi l’aggancio alla prima posizione dell’ordine di merito mondiale al nordirlandese Rory McIlroy, complice la storica giornata dell’avversario ma anche parecchi demeriti personali. Il giro del quattro volte campione Major è infatti iniziato come un incubo, con driver fuori pista e corti putt mancati. La reazione è arrivata ferocissima tra la 5 e la 9 dove tutto il talento del nativo di Holywood è emerso con tre birdie e un eagle che lo avevano riportato anche a due colpi dal leader, ma le back 9 non sono state altrettanto efficaci e McIlroy si è dovuto fermare sul -12 in terza posizione condivisa con lo statunitense Brand Snedeker.

Nono posto finale per Tiger Woods. L’americano ha chiuso un giro di tutto rispetto in 2 colpi sotto il par, per portarsi sul -9 finale molto più solido e meno altalenante rispetto a tanti dei suoi rivali. La notizia del giorno, però, riguarda un altro golfista a stelle e strisce. Jordan Spieth, ex numero 1 del mondo, dopo il +2 odierno che lo ha relegato in 55esima posizione, uscirà dai primi 50 giocatori dell’OWGR dalla prossima settimana, per la prima volta dopo quasi 7 anni.

