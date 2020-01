Golf, Andrew Landry trionfa al The American Express 2020 e vola al Masters, decimo Rickie Fowler

Andrew Landry trionfa nel The American Express 2020 di golf al termine di una giornata davvero ricca di colpi di scena. Lo statunitense si è infatti trovato con un vantaggio di sei colpi sul messicano Abraham Ancer nelle back 9 dell’ultimo giro al The Stadium Course di La Quinta (Claifornia, USA) ma ha clamorosamente sciupato tutto il proprio margine con tre brutti e pesantissimi bogey. Nelle due buche finali, però, è arrivata una grande reazione d’orgoglio da parte del 32enne texano che ha saputo riportarsi sulla strada giusta e infilare due birdie che gli hanno garantito il secondo successo in carriera sul PGA Tour dopo il torneo di casa, il Texas Open 2018. Un successo che vale doppio perché rispedisce Landry al prossimo Masters di Augusta.

Il campo par 72 si è presentato parecchio attaccabile e le condizioni meteo hanno agevolato gli score, tant’è che la vittoria è arrivata con il punteggio di -26. Anche oggi i golfisti hanno potuto attaccare molte aste e questo è stato testimoniato dalla rincorsa di Ancer che ha firmato oggi una carta da 63 colpi, che equivale al record del percorso. Il suo pregevole tentativo di rimonta è però risultato insufficiente e il messicano si è dovuto fermare in seconda posizione sul -24 complessivo.

L’americano Scottie Scheffler, che partiva appaiato a Landry nell’ultimo flight di giornata, è invece fin da subito apparso più in difficoltà, uscendo dalla lotta per il titolo e chiudendo in 70 colpi. Il -23 gli è valso comunque la terza posizione in solitaria, visto che gli avversari dietro partivano troppo lontani per insediare i leader. In quarta posizione a -20 troviamo l’austriaco Step Straka e lo statunitense Bud Cauley, autori di due ottimi round da -6 e -7 non però sufficienti per andare a riprendere Landry e Ancer. Decima posizione a -18 per la stella del torneo, l’americano Rickie Fowler, non sufficientemente incisivo nel weekend sia ieri che oggi.

Foto: Andrew Landry Twitter