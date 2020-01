Ginnastica artistica, la Brixia Brescia pronta a dominare in Serie A: è l’Italia che ha vinto il bronzo ai Mondiali, scudetto prenotato

La Brixia Brescia è la grande favorita per la conquista dello scudetto, la Serie A di ginnastica artistica ha ormai una unica e indiscutibile padrona. La Leonessa si cuce ininterrottamente il tricolore sul petto dal 2014, un dominio straripante da parte del sodalizio presieduto da Folco Donati che sembra destinato a durare ancora molto a lungo. Non basterà la rivisitazione del format del campionato, con l’introduzione della Final Six, a mettere pepe o ad alimentare delle incertezze che non possono esistere: le Campionesse d’Italia sono pronte per conquistare il diciottesimo scudetto della loro storia (il settimo consecutivo). Non ci sono al momento altre società in grado di battagliare alla pari con un’autentica corazzata che ha segnato e segnerà la storia della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini.

Vincere con ampio margine appare scontato quando si hanno a disposizione quattro quinti della Nazionale capace di vincere la medaglia di bronzo nella prova a squadre degli ultimi Mondiali: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio rappresentano infatti il cuore pulsante della Brixia Brescia. Le Fate sono entrate nella storia di qusto sport e hanno riportato a casa un alloro iridato nella gara regina dopo 69 anni di assenza, le ragazze di Enrico Casella hanno compiuto una magia indelebile e ora sperano di ripetersi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a cui si avvicineranno partecipando alla Serie A dove tutti si attendono i loro esercizi di lusso.

I doppi avvitamenti al volteggio, le elevatissime difficoltà alle parallele asimmetriche, un crescente livello alla trave e al corpo libero: il quartetto dei sogni deve ancora compiere 17 anni, la classe 2003 è entrata nel panorama delle grandi da pochissimo tempo ma sta già scrivendo la storia giorno dopo giorno e il campionato italiano a squadre rappresenterà un buon banco di prova per fare un punto della situazione e mettersi in marcia verso i Giochi passando anche per alcuni appuntamenti internazionali come il Trofeo di Jesolo o anche alcune tappe di Coppa del Mondo all-around (ad esempio Giorgia Villa è già stata selezionata per l’American Cup). Le avversarie in Serie A? Sostanzialmente non pervenute: la Gal Lissone di Elisa Meneghini e Angelina Melnikova (la russa non ci sarà in finale) non incute particolari timori, stesso discorso per la Civitavecchia di Giulia Bencini e Giulia Cotroneo e per le altre formazioni iscritte al torneo che scatterà sabato 1° febbraio con la prima tappa al Mandela Forum di Firenze.

Foto: Simone Ferraro/FGI