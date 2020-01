VIDEO Carlotta Ferlito si allena con Fedez: capovolte, trave e risate in palestra. La ginnasta fa da coach al cantante

Cosa ci fanno insieme Carlotta Ferlito e Fedez? Semplice, un allenamento di ginnastica artistica. Il celeberrimo cantante si è infatti messo alla prova in palestra e ha seguito gli insegnamenti dell’azzurra che per una giornata ha fatto da coach al marito di Chiara Ferragni. Qualche capovolta, un buon esercizio di equilibrio sulla trave, qualche salto e tanto divertimento per il 30enne in compagnia della siciliana che è indubbiamente stata un’amorevole e comprensiva insegnante. La coppia ha sponsorizzato la linea di prodotti alimentari Food Spring con grande simpatia e leggerezza. Ora Fedez proseguirà la sua attività musicale e avrà sicuramente in serbo qualche nuovo pezzo per il prossimo futuro, Carlotta non è invece iscritta al campionato di Serie A che scatterà sabato a Firenze. Di seguito il VIDEO di Fedez in allenamento con Carlotta Ferlito, altri stralci sono visibili nelle storie dei profili Instagram dei due protagonisti.

VIDEO ALLENAMENTO CARLOTTA FERLITO E FEDEZ:

