Ginnastica artistica, Giorgia Villa parteciperà alla American Cup: tutte le convocate, la Coppa del Mondo qualifica alle Olimpiadi

Giorgia Villa parteciperà alla American Cup 2020, prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica (circuito all-around) che andrà in scena il prossimo 7 marzo a Milwaukee (USA). Si tratta di una delle gare più importanti, prestigiose, ricche e iconiche del calendario internazionale della Polvere di Magnesio che ha sempre visto grandi nomi sul gradino del podio come Simone Biles e Nadia Comaneci, giusto per citare le atlete che hanno scritto la storia di questo sport. Va ricordato che la Coppa del Mondo mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, verranno assegnati alle tre migliori Nazioni in classifica al termine delle quattro tappe (le altre tre sono la Deutscher Pokal a Stoccarda, il Grand Prix a Birmingham, la Japan Cup a Tokyo): una ginnasta conquista punti per la propria Nazione, il pass a cinque cerchi non sarà nominale ma assegnato al singolo Paese e spetterà poi ai Direttori Tecnici scegliere chi portare nel Sol Levante da individualista oltre alla squadra già qualificata.

Giorgia Villa vestirà dunque il body azzurro dopo essere stata meravigliosa capitana agli ultimi Mondiali conclusi con la medaglia di bronzo a squadre, la 16enne bergamasca avrà tutte le carte in regola per puntare al podio alla American Cup e per conquistare punti pesantissimi che faranno comodo all’Italia. La grande favorita della vigilia sarà la statunitense Morgan Hurd, Campionessa del Mondo all-around nel 2018 e pronta a tornare in gara dopo non essere stata convocata per l’ultima rassegna iridata. Da tenere in seria considerazione anche la russa Liliia Akhaimova, possono dire la loro la giapponese Hitomi Hatakeda, la spagnola Roxana Popa, la canadese Brooklyn Moors, l’ucraina Diana Varinska e la britannica Amelie Morgan mentre la cinese Zhang Jin e la francese Claire Pontlevoy partono più indietro. Grande attenzione alla statunitense Kayla Di Cello che debutterà tra le seniores ma i cui risultati non verranno presi in considerazione nella classifica di qualificazione olimpica (gareggerà come wild card, i punteggi valgono solo per l’esito specifico di questa gara). Di seguito tutti i ginnasti convocati e i partecipanti alla American Cup 2020, prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica (circuito all-around). All’evento hanno diritto di partecipazione le migliori 12 Nazioni dei Mondiali 2019 con una ginnasta a testa ma Olanda e Belgio hanno scelto di saltare la prova, al loro posto subentrano Australia e Ucraina.

PARTECIPANTI E CONVOCATI AMERICAN CUP 2020:

FEMMINILE:

Morgan Hurd (USA)

Liliia Akhaimova (Russia)

Giorgia Villa (Italia)

Zhang Jin (Cina)

Claire Pontlevoy (Francia)

Amelie Morgan (Gran Bretagna)

Brooklyn Moors (Canada)

Sarah Voss (Germania)

Hitomi Hatakeda (Giappone)

Roxana Popa (Spagna)

Georgia Godwin (Australia)

Diana Varinska (Ucraina)

Kayla Di Cello (USA, wild card)

Foto: Simone Ferraro FGI