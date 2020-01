Ginnastica artistica, Asia D’Amato convocata per la Coppa del Mondo a Stoccarda. L’Italia insegue un pass olimpico: tutte le partecipanti

Asia D’Amato parteciperà alla Deutscher Pokal, tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica (circuito all-around) che andrà in scena nel weekend del 21-22 marzo a Stoccarda (Germania). La genovese rappresenterà l’Italia in un appuntamento di grande prestigio, parte integrante della competizione che vale anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le migliori tre Nazioni classificate al termine delle quattro tappe conquisteranno un pass ulteriore per i Giochi, non nominale, e da aggiungere a quello della squadra.

Asia D’Amato punterà a conquistare punti importanti sul giro completo e ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il suo risultato si aggiungerà a quello di Giorgia Villa alla American Cup e a quanto faranno le azzurre al Grand Prix di Birmingham e alla Japan Cup di Tokyo (convocazioni ancora da definire). Tra le altre partecipanti spiccano la forte statunitense Sunisa Lee e la russa Angelina Melnikova, bronzo iridato all-around e pronta all’avventura in Serie A con la Gal Lissone. Da tenere in seria considerazione anche la canadese Anne Maria Padurariu (già argento mondiale alla trave) e la giapponese Asuka Teramoto che è molto temibile sul giro completo. Da segnalare il debutto tra le seniores della cinese Wei Xiaoyuan, la Germania padrona di casa schiererà due veterane di peso come Ellie Seitz e Kim Bui che possono fare saltare il banco. Di seguito le atlete che parteciperanno alla Deutscher Pokal, tappa della Coppa del Mondo all-around 2020 di ginnastica artistica.

GINNASTE PARTECIPANTI COPPA DEL MONDO STOCCARDA:

Sunisa Lee (USA)

Loading...

Loading...

Angelina Melnikova (Russia)

Asia D’Amato (Italia)

Wei Xiaoyuan (Cina)

Asuka Teramoto (Giappone)

Aline Friess (Francia)

Kellie Simm (Gran Bretagna)

Elisabeth Seitz (Germania)

Anne-Marie Padurariu (Canada)

Tisha Volleman (Paesi Bassi)

Senna Dericks (Belgio)

Alba Petisco (Spagna)

Kim Bui (Germania, wild card)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro/FGI