FOTO Kinsey Wolanski, chi è la ragazza che ha invaso la pista di Schladming durante la gara di Vinatzer

Lo slalom di Schladming andato in scena ieri sera, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, passerà alla storia non tanto per la vittoria del norvegese Henrik Kristoffersen ma per l’invasione di pista di una bella ragazza seminuda proprio mentre il nostro Alex Vinatzer stava tagliando il traguardo. Chi è la donna che è passata agli onori della cronaca in occasione della night race, uno degli eventi per eccellenza della stagione che si corre davanti a circa 60mila spettatori? Si tratta di Kinsey Wolanski, una modella russa di 23 anni fidanzata con un attore porno. Non si tratta di una ragazza nuova a certe comparsate, infatti fu protagonista durante la Finale dell’ultima Champions League tra Liverpool e Tottenham quando invase il campo al 17′.

Al Wanda Metropolitano aveva voluto promuovere il sito del suo ragazzo, ieri sera ha voluto dare un tributo al compianto Kobe Bryant. Il suo profilo Instagram ora vanta ben 3,4 milioni di followers: ne aveva soltanto 300mila prima dello show in Champions League, nel giro di due ore schizzarono a oltre 2 milioni e da quel momento è continuata a crescere per notorietà. La sua ultima performance prima di Schladming risale a un match dell’ultima Copa America di calcio, in quell’occasione venne arrestata per poi essere rilasciata. Di seguito alcune FOTO di Kinsey Wolanski.

