FOTO Daniele De Rossi travestito per vedere Roma-Lazio in Curva Sud

Il cuore giallorosso di Daniele De Rossi batte più forte che mai. Il centrocampista, per anni una bandiera della Roma in campo, ha infatti deciso di assistere per la prima volta al derby contro la Lazio in Curva Sud: per farlo è stato necessario un vero e proprio travestimento, che lo ha reso davvero irriconoscibile. A rivelare la notizia è stata la moglie dell’ex calciatore, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram nel quale ha mostrato l’accurato procedimento per realizzare il desiderio del marito.

“Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)”. Questa la didascalia del post di Sarah Felberbaum. Di sotto la foto di De Rossi a opera completata.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com