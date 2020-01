Final Four Coppa Italia volley 2020: tabellone, calendario, date, programma, orari, tv e streaming

Civitanova-Trento e Perugia-Modena sono le semifinali della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La Final Four della competizione andrà in scena nel weekend del 22-23 febbraio alla Unipol Arena di Bologna, le due formazioni vincitrici si affronteranno poi nell’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo con sfide sulla carta estremamente equilibrate, avvincenti, incerte e appassionanti dove può succedere davvero di tutto.

Perugia si presenta da detentrice del trofeo, i Block Devils hanno liquidato Padova ai quarti di finale e incroceranno l’agguerrita Modena: da una parte Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon, Filippo Lanza e dall’altra i Canarini di Ivan Zaytsev, Matt Anderson, Bartosz Bednorz. Civitanova ha vinto quasi tutto nel 2019: scudetto, Champions League, Mondiale per Club ma non la Coppa Italia e cercherà di porre rimedio ripartendo dal match contro Trento che nei quarti di finale è stata capace di espugnare Milano. Osmany Juantorena e compagni incroceranno il sestetto di Simone Giannelli.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2020:

Civitanova-Trento

Perugia-Modena

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2020:

SABATO 22 FEBBRAIO:

16.00 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino

18.30 Sir Safety Conad Perugia vs Leo Shoes Modena

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2020 di volley maschile

FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV