Basket, Eurolega 2020: 21^giornata. Il Bayern sorprende il Maccabi, vittorie di CSKA e Barcellona

Ventunesima giornata della stagione regolare di Eurolega. Il programma si è aperto con la vittoria del CSKA Mosca, che ha superato 81-70 il Valencia, agguantando almeno per una notte il secondo posto in classifica alla pari del Real Madrid. Una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, con il parziale di 21-14 i favore dei russi, trascinati dai 19 punti di Johannes Voigtmann, mentre agli spagnoli non sono bastati i 16 di Van Rossom.

La sorpresa della giornata è senza dubbio la vittoria del Bayern Monaco contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo sei sconfitte consecutive, i tedeschi riescono finalmente a tornare al successo contro gli israeliani per 80-68. Ultimo quarto fantastico per il Bayern (23-15), trascinati dai 19 punti di Nihad Dedovic e i 17 di Paul Zipser.

Sfiora la doppia doppia Achille Polonara e l’italiano è tra i grandi protagonisti del successo del suo Baskonia in volata sul Khimki Mosca per 83-79. L’ex Dinamo Sassari ha messo a referto 9 punti ed 11 rimbalzi, ma il vero MVP è Shavon Shields, che ha messo a referto 22 punti ed è stato fondamentale nell’ultimo quarto. Una buona notizia anche per l’Olimpia Milano, che comunque resta in vantaggio di una partita nei confronti del Khimki.

Altra sfida in volata quella tra Barcellona e Stella Rossa di Belgrado. Vincono i catalani per 86-82 ed anche questo risultato sicuramente è visto di buon occhio dall’Olimpia. Super prestazione di Nikola Mirotic, che ha messo a referto 25 punti. Chiude il programma la vittoria dello Zenit San Pietroburgo per 91-87 contro l’Olympiacos con 21 punti di Voronov, mentre ai greci non bastano i 31 punti di uno scatenato Vassilis Spanoulis.

I RISULTATI DI EUROLEGA (23 GENNAIO)

Cska Mosca – Valencia 81-70

Zenit San Pietroburgo – Olympiacos 91-87

Bayern – Maccabi 80-68

Barcellona – Stella Rossa 86-82

Baskonia – Khimki 83-79

