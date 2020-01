Si avvicina sempre di più il momento di scendere finalmente in pista per i Test F1 2020, in programma a partire da mercoledì 19 febbraio sul tracciato del Montmelò. Rispetto alle scorse annate, il calendario dei test è stato modificato riducendo da otto a sei il numero di giornate complessive a disposizione per effettuare i primi collaudi delle vetture in vista dell’inizio vero e proprio del campionato, che scatterà ufficialmente nel fine settimana 13-15 marzo a Melbourne, in Australia.

Il programma dei test di Barcellona si svilupperà su due finestre composte da tre giornate ciascuna di prove, rispettivamente da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 e da mercoledì 26 a venerdì 28. Ogni sessione comincerà alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un’ora di pausa a metà giornata), perciò saranno ben 48 le ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior numero di dati possibili prima di preparare la vettura definitiva del Gran Premio d’Australia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le date dei test pre-stagionali della F1 2020. Non si sa ancora se ci sarà una copertura televisiva (i diritti del Mondiale F1 sono di Sky, non è ancora sicuro che Liberty Media produrrà però le immagini dei sei giorni di Test), OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

F1, Test 2020: il calendario e le date. Programma e appuntamenti prima del Mondiale

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

09.00-18.00 Test F1, prima giornata (a Barcellona, Spagna)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, seconda giornata (a Barcellona, Spagna)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, terza giornata (a Barcellona, Spagna)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, quarta giornata (a Barcellona, Spagna)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, quinta giornata (a Barcellona, Spagna)

VENERDÌ 28 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, sesta giornata (a Barcellona, Spagna)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse