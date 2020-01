Garbine Muguruza, Australian Open: “Spero di arrivare alla fine. E’ uno dei grandi tornei che vorrei vincere”

Gli Australian Open 2020 sono ormai entrati nel vivo e Garbine Muguruza è una delle grandi protagoniste. La tennista spagnola ha superato agli ottavi con un doppio 6-3 rifilato a Kiki Bertens. Una prova estremamente convincente quella della numero 35 del mondo che ha messo in campo tutto il meglio del proprio repertorio, mostrando anche un gran stato di forma.

In un’intervista, ripresa anche da Marca, Muguruza ha parlato della sua avventura nel primo Slam della stagione:”È uno dei grandi tornei che vorrei vincere perché mi motiva. Non so dove posso arrivare. Spero di raggiungere l’ultimo giorno. Siamo, però, ancora na metà del torneo“.

La tennista spagnola ha parlato anche di cosa la attende ai quarti di finale dove sfiderà Pavlyuchenkova guidata dal suo ex allenatore Sam Sumy:”Sarà una partita dura. Con Sam ho pensato che fosse la fine di un ciclo e avevo bisogno di una voce ed energia diverse“.

Immancabile una domanda sulla sua nuova allenatrice Conchita Martínez:”È una ex giocatrice e non abbiamo bisogno di molte parole per trovare la giusta complicità“. In chiusura Muguruza parla del ranking e delle nuove possibili evoluzioni nella classifica mondiale:”Non mi interessa la classifica. Non conosco la classifica dei miei rivali, so chi sono. Ogni giocatrice ha il desiderio di completare il Grande Slam. Sarebbe fantastico“.

