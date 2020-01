F1, la Ferrari presenterà la monoposto 2020 a Reggio Emilia il prossimo 11 febbraio

La Ferrari presenterà la propria monoposto per il 2020 a Reggio Emilia presso lo storico Teatro Municipale “Romolo Valli”. L’annuncio ufficiale è giunto in giornata direttamente sul sito della scuderia di Maranello, che ha ufficializzato anche la data in cui si terrà l’attesa cerimonia: martedì 11 febbraio, alle ore 18.30. I tifosi della Rossa avranno anche la possibilità di seguire l’evento in diretta sulle varie piattaforme social del team emiliano.

La scelta è caduta su Reggio Emilia perché “è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione. Il Teatro Valli è dunque la cornice perfetta per svelare la nuova vettura della Scuderia Ferrari”. La vettura che nel 2020 sarà pilotata ancora da Sebastian Vettel e Charles Leclerc scenderà subito in pista nella settimana successiva per i canonici test pre-stagionali in programma sul tracciato di Mont-Melò a Barcellona.

Foto: LaPresse