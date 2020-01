F1, il Mondiale a 25 Gran Premi e tutti gli scenari: quali sono i Paesi pronti a entrare? Sorprese Polonia, Marocco e Filippine

Liberty Media non ha nascosto che punta in un futuro molto vicino ad avere un Mondiale di F1 con ben 25 Gran Premi. I proprietari della massima categoria automobilistica sognano un calendario infarcito di gare in modo da poter aumentare il giro di affari e di sbarcare in nuovi Paesi che potrebbero risultare molto interessanti sotto il profilo economico. Nelle ultime settimane si era parlato di Arabia Saudita e di Panama oltre che della solita Miami su cui si vocifera già da anni ma va ricordato che per ogni evento bisogna registrare un trademark (GP di Italia e via dicendo) e, secondo quanto riportano Forbes e Formula Money, sarebbero altri i Paesi su cui Liberty Media starebbe puntando.

Un’analisi dei marchi recentemente deposati dalla governance della Formula Uno rivela che al momento sarebbero seriamente candidati all’ingresso nel calendario iridato i seguenti Paesi: Argentina, Polonia, Portogallo, Filippine, Marocco, Bulgaria, USA (con Las Vegas). Non è dato sapere di quali città nello specifico si stia parlando (a parte la metropoli statunitense), la F1 ha già avuto esperienze in alcune di queste località: Las Vegas ha ospitato due GP nel 1981 e nel 1982, in Argentina sono andate in scena 20 sedizioni (l’ultima nel 1998), il Portogallo ha avuto l’onore di ospitare 16 gare (la più recente nel 1996) mentre in Marocco si corse nel 1958.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse