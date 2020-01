Rally, Mondiale 2020: il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del Mondiale Rally 2020. Nel prossimo weekend, infatti, andrà in scena il Rally di Montecarlo, consueta prima tappa stagionale. Il campionato, che si concluderà nel weekend del 19 novembre presenterà diverse novità. In primo luogo si passerà da 11 a 14 gare, con gli inserimenti di Kenya, Nuova Zelanda e Giappone) mentre escono dal calendario Australia, Corsica e Catalogna. L’Italia mantiene il Rally di Sardegna, previsto dal 4 al 7 giugno.

Si annuncia un vero e proprio duello tra Toyota e Hyundai, dato l’addio ufficiale della Citroën. Ott Tanak, dopo aver vinto il titolo iridato (e rotto il dominio di Sebastien Ogier) ha scelto un’altra strada e correrà per i colori coreani. In Hyundai le presenze di Sebastien Loeb, Thierry Neuville e Daniel Sordo daranno un connotato ancor più importante alla contesa. Loeb e Sordo si alterneranno al volante della terza Hyundai i20 Coupé WRC. In Toyota è l’approdo di Sebastien Ogier ad attirare l’attenzione, in un team che potrà contare anche sull’apporto di Elfyn Evans e di Kalle Rovanpera.

PROGRAMMA MONDIALE RALLY 2020

TAPPA DATE RALLY 1 23-26 Gennaio Rallye Monte Carlo 2 13-16 Febbraio Rally Svezia 3 12-15 Marzo Rally Messico 4 15-19 Aprile Rally Cile 5 30 Apr.-3 Maggio Rally Argentina 6 21-24 Maggio Rally Portogallo 7 4-7 Giugno Rally Italia Sardegna 8 16-19 Luglio Safari Rally Kenya 9 6-9 Agosto Rally Finlandia 10 3-6 Settembre Rally Nuova Zelanda 11 24-27 Settembre Rally Turchia 12 15-18 Ottobre Rally Germania 13 29 Ott- 1 Novembre Rally Galles Gran Bretagna 14 19-22 Novembre Rally Giappone

