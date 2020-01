Equitazione, FEI Jumping World Cup Amsterdam 2019: vince Marc Houtzager, ritiro per Emanuele Gaudiano

Si è disputata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, la dodicesima tappa della World Cup di salto ostacoli di equitazione, che è stata vinta dall’olandese Marc Houtzager su Sterrehof’s Dante, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 34.05. Seconda piazza per l’olandese Harrie Smolders su Monaco con il crono di 35.03, terzo il belga Pieter Clemens su Quintini in 35.18. L’unico azzurro in gara quest’oggi, Emanuele Gaudiano su Chalou, è stato costretto al ritiro sul percorso base, non venendo classificato.

In classifica guida sempre l’elvetico Steve Guerdat con 80 punti, mentre in seconda posizione si inserisce il tedesco Marcus Ehning, quinto oggi, a quota 73, infine scivola in terza piazza il belga Pieter Devos, fermo a 70. Con 55 punti resta in quinta posizione Emanuele Gaudiano. Emilio Bicocchi invece scende in 16ma piazza a quota 37. Così gli altri italiani: Filippo Marco Bologni è 53° a quota 9, Paolo Paini è 68° con 4 punti, Piergiorgio Bucci è 71° a quota 3, infine Lorenzo De Luca è 74° con 2 punti.

Foto: Claudio Bosco LPS