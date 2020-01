Coppa Italia volley femminile oggi in tv: orari partite, calendario, tv e streaming (29 gennaio)

Oggi mercoledì 29 gennaio si giocano i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, sono in programma quattro sfide da dentro o fuori (tutte alle ore 20.30): le vincitrici si qualificheranno alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio dove verrà messo in palio il trofeo attualmente detenuto da Novara.

Le piemontesi partiranno favorite contro Monza che sta attraversando un periodo nero e ha perso le ultime quattro partite giocate ma Cristina Chirichella e compagne dovranno comunque stare attente alla voglia di rivalsa delle brianzole. Conegliano è l’indiziata principale per alzare al cielo il trofeo, il cammino delle Campionesse d’Italia partirà contro l’abbordabile Chieri: non dovrebbero esserci particolari problemi per le Pantere trascinate da Paola Egonu. Busto Arsizio, seconda in campionato a sei punti di distacco dalle venete, vuole raggiungere la Final Four casalinga e punta ad avere la meglio sull’ostica Firenze mentre la sfida tra Scandicci e Casalmaggiore è quella sulla carta più equilibrata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Le partite dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020:

Conegliano-Chieri

Scandicci-Casalmaggiore

Busto Arsizio-Firenze

Novara-Monza

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020:

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs E’Più Pomì Casalmaggiore

20.30 Unet E-Work Busto Arsizio vs Il Bisonte Firenze

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Monza

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020: DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

