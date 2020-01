Conegliano-Scandicci, Semifinale Coppa Italia volley femminile 2020: programma, orario, tv e data

Conegliano-Scandicci è la prima semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile che andrà in scena sabato 1° febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio, la vincente affronterà poi una tra Busto Arsizio e Monza nell’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico, le Campionesse d’Italia e del Mondo vogliono ruggire a tutti i costi e puntano a vincere la competizione ma Paola Egonu e compagne non dovranno sottovalutare le arrembanti toscane che in una partita da dentro o fuori possono fare la differenza soprattutto se Elena Pietrini e Samantha Bricio dovessero essere in giornata buona.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Conegliano-Scandicci, semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-SCANDICCI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 1° FEBBRAIO:

18.00 Imoco Volley Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci

CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LPS/Flavio Pavanello