Classifica Coppa del Mondo slittino 2020: Dominik Fischnaller a -58 da Repilov a tre gare dalla fine

Dominik Fischnaller è in lotta per conquistare la Coppa del Mondo di slittino! L’azzurro occupa il secondo posto nella classifica generale con 595 punti all’attivo, il ritardo dal russo Roman Repilov è di 58 lunghezze dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Sigulda. L’altoatesino ha conquistato il sesto podio stagionale sul budello lettone e può recriminare per la squalifica subita nella sprint di Whistler a metà stagione senza la quale sarebbe in testa alla graduatoria. L’azzurro cercherà ora il sorpasso nelle ultime tre gare che si disputeranno a Oberhof, Winterberg e Koenigssee durante il mese di febbraio. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo 2020 di slittino.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO:

1. Roman Repilov (Russia) 653

2. Dominik Fischnaller (Italia) 595

3. Semen Pavlichenko (Russia) 524

4. David Gleirscher (Austria) 469

5. Jonas Mueller (Austria) 437

6. Johannes Ludwig (Germania) 390

7. Reinhard Egger (Austria) 375

8. Felix Loch (Germania) 367

9. Tucker West (USA) 354

10. Wolfgang Kindl (Austria) 351

Foto: Lapresse