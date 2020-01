Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2020: date, programma, orari e tv

Conegliano-Scandicci e Busto Arsizio-Monza sono le semifinali della Coppa Italia 2020 di volley femminile che si disputeranno sabato 1° febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio, le due formazioni vincitrici si affronteranno poi nell’atto conclusivo che andrà in scena il giorno seguente sempre nell’impianto lombardo.

Le Pantere sono le grandi favorite della vigilia ma le Campionesse d’Italia dovranno stare particolarmente attente a Scandicci che in partite da dentro o fuori riesce sempre a dare il massimo: Paola Egonu e compagne riusciranno a regolare le toscane di Ofelia Malinov ed Elena Pietrini? Grande spettacolo anche nel derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza: le Farfalle, seconde nella classifica di Serie A, vogliono festeggiare di fronte al proprio pubblico ma Alessia Orro e compagne dovranno sicuramente sudarsela contro le brianzole che ai quarti hanno eliminato Novara detentrice del titolo.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle semifinali della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020:

Conegliano-Scandicci

Busto Arsizio-Monza

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 1° FEBBRAIO:

18.00 Imoco Volley Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci

20.30 Unet E-Work Busto Arsizio vs Saugella Monza

SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LPS/Flavio Pavanello