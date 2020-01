Calendario Europei pallanuoto 2020: date semifinali, orari, programma, tv e streaming

Oggi l’Italia a Budapest, in Ungheria, è stata eliminata nei quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto. La rassegna continentale ha visto allinearsi il tabellone alle semifinali, mentre il Settebello dovrà accontentarsi di lottare per il quinto posto (prossima sfida contro la Russia, sconfitta dall’Ungheria).

L’Italia, dopo il filotto vincente nel Girone D contro Grecia, Francia e Georgia, nel primo turno ad eliminazione diretta si è fermata contro il Montenegro, che ora in semifinale sfiderà i magiari, mentre dall’altro lato del tabellone la Spagna, unica superstite tra quelle col pass olimpico già in tasca, affronterà la Croazia.

La gara dell’Italia sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo). Di seguito il calendario completo degli Europei di pallanuoto delle semifinali di venerdì 24 e delle finali di domenica 26 gennaio, con gli orari delle sfide.

CALENDARIO EUROPEI DI PALLANUOTO 24-26 GENNAIO

Venerdì 24 gennaio

Finale 11° posto

11.30 Turchia-Romania

Finale 9° posto

13.00 Georgia-Germania

Semifinali 5° posto

14.30 Italia-Russia

16.00 Serbia-Grecia

Semifinali

17.30 Montenegro-Ungheria

19.00 Spagna-Croazia

Loading...

Loading...

Domenica 26 gennaio

Finale settimo posto

14.30 perd. Italia-Russia-perd. Serbia-Grecia

Finale quinto posto

16.00 vinc. Italia-Russia-vinc. Serbia-Grecia

Finale terzo posto

17.30 perd. Montenegro-Ungheria-perd. Spagna-Croazia

Finalissima

19.00 vinc. Montenegro-Ungheria-vinc. Spagna-Croazia

Per le partite del’Italia

Guida tv – Diretta RaiSport+HD

Guida streaming – Diretta LEN TV (tutto il torneo), RaiPlay

Foto: Marco D’Alò LPS