Calendario Australian Open 2020, programma semifinali: orari, date, tv e streaming

Gli Australian Open 2020 sono entrati nella loro fase calda, il primo Slam della stagione di tennis è giunto alle semifinali. Si incomincerà giovedì 30 gennaio con l’imperdibile sfida tra Novak Djokovic e Roger Federer, si proseguirà venerdì 31 gennaio col confronto tra Alexander Zverev e Dominic Thiem. Si preannunciano due partite particolarmente avvincenti, appassionanti, vibranti e incerte dove può succedere davvero di tutto: in palio l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo che si disputa sul cemento di Melbourne.

L’apertura è per quella che può essere tranquillamente considerata come la finale anticipata del torneo nella terra dei canguri: da una parte il solidissimo serbo, numero 2 al mondo, che non ha avuto particolari problemi a giungere fino a questo punto della manifestazione; dall’altra il fuoriclasse svizzero, numero 3 del ranking ATP, che ai quarti di finale ha dovuto annullare sette match point a Tennys Sandgren e che agli ottavi di finale si è salvato al super tie-break contro Millman recuperando da 4-8. Il giorno dopo toccherà al tedesco, numero 7 del mondo, contro l’austriaco che è riuscito nell’impresa di eliminare Rafael Nadal: chi riuscirà a guadagnarsi un posto al sole?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari d’inizio delle semifinali maschili degli Australian Open 2020. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 30 GENNAIO:

09.30 Novak Djokovic vs Roger Federer

VENERDÌ 31 GENNAIO:

09.30 Alexander Zverev vs Dominic Thiem

SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse