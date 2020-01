Calcio femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A: Bonetti un’ira di Dio, Girelli segna sempre

È tempo di valutazioni per quanto concerne il 12° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

TATIANA BONETTI (FIORENTINA) – Tre gol in una partita non sono cosa da poco e, alle qualità realizzative chiare, la guizzante calciatrice viola abbina tecnica e visione di gioco. E’ lei il faro della Fiorentina e anche nel derby contro la Florentia l’ha dimostrato.

ILARIA MAURO (FIORENTINA) – I problemi fisici sono ormai alle spalle e la centravanti gigliata ha ripreso a fare quello che le riesce meglio, ovvero segnare. Una doppietta nel “Festival del gol” del “Gino Bozzi” di Firenze è degna di menzione.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – E sono 12 e la sfida con Bonetti per il titolo di capocannoniere di questa Serie A si protrae. Quando c’è da gonfiare la rete, la numero 10 bianconera risponde sempre presente, oltre che spesso in ripiegamento per dare un mano alle compagne.

VALENTINA CERNOIA (JUVENTUS) – La definiscono con superficialità centrocampista di quantità. In realtà, la mancina della Vecchia Signora qualità tecniche rilevanti ne ha e la quinta rete stagionale lo certifica oltre ogni ragionevole dubbio.

DANIELA SABATINO (SASSUOLO) – Cambiano le stagioni, le maglie, ma il vizio è sempre lo stesso: fare gol. Sabatino scrive il proprio nome nel tabellino del match tra Sassuolo e Pink Bari e porta a 9 le realizzazioni in campionato. La doppia cifra è a un passo e la raggiungerà presto.

Foto: LPS/Lisa Guglielmi