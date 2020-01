Calcio a 5, Elite Round Qualificazioni Mondiali 2020: il calendario delle partite dell’Italia. Date, orari, tv, programma

La Serie A di calcio a 5 si è fermata già lo scorso weekend per permettere ai giocatori delle varie nazionali di avvicinare al meglio l’importante appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali 2020 che si svolgeranno questa settimana in Portogallo. Dal 30 gennaio al 2 febbraio si giocherà infatti l’Elite Round a Póvoa de Varzim, cittadina a nord di Porto dove i quattro gruppi si daranno battaglia per guadagnarsi il passaggio alla fase finale della rassegna iridata.

La Nazionale italiana di Alessio Musti sarà impegnata nel gruppo A con i padroni di casa del Portogallo, la Bielorussa (già affrontata nei Main Round) e la Finlandia. Il passaggio del turno sarà riservato alle vincitrici di ogni girone, mentre le seconde classificate dovranno ricorrere agli spareggi, da cui poi usciranno le ultime due squadre qualificate. In questo caso, nei playoff di scena dal 9 al 12 aprile, le formazioni si affronteranno in match d’andata e di ritorno. La copertura televisiva dovrebbe essere affidata a RaiSport+ HD, live streaming su Rai Play. Come sempre anche noi di OA Sport saremo presenti con le DIRETTE LIVE testuali.

Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: programma, orari, tv e avversarie dell’Italia nell’Elite Round

GRUPPO A – CALENDARIO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

ITALIA-Finlandia ore 18.30

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Bielorussia-ITALIA ore 18.30

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

ITALIA-Portogallo ore 18

GLI ALTRI GIRONI DELL’ELITE ROUND

GRUPPO B: Francia, Serbia, Spagna, Ucraina

GRUPPO C: Azerbaigian, Croazia, Russia, Slovacchia

GRUPPO D: Repubblica Ceca, Kazakistan, Romania e Slovenia

SPAREGGI (9-12 aprile)

SECONDA CLASSIFICATA GRUPPO C-SECONDA CLASSIFICATA GRUPPO D

SECONDA CLASSIFICATA GIRONE B-SECONDA CLASSIFICATA GRUPPO A

ROAD TO LITUANIA 2020

ELITE ROUND: 27 gennaio–5 febbraio 2020

SPAREGGI: 9 e 12 aprile 2020

SORTEGGIO FASE FINALE: data da confermare, in Lituania

FASE FINALE: 12 settembre–4 ottobre 2020, Lituania (Kaunas Arena, Vilnius Arena e Klaipėda Arena)

michele.brugnara@oasport.it

Foto: Facebook UEFA Futsal