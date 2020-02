Calcio a 5, Italia sconfitta 4-1 dal Portogallo ed estromessa dai Mondiali 2020

La Póvoa de Varzim Municipal Hall ha tutti i crismi della “Caporetto” della Nazionale italiana di calcio a 5 impegnata nell’Elite Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020. Gli azzurri sono stati sconfitti 4-1 dal Portogallo (padrone di casa) per effetto delle realizzazioni di Fabio Cecilio, di Pany “Anilton” Varela e della doppietta di Ricardinho. La marcatura di Sergio Romano, negli ultimi scampoli di partita, non cambia la storia e vale un’amara eliminazione dalla fase finale iridata.

PRIMO TEMPO – Lo spirito lusitano è di tutt’altra pasta rispetto a quello italiano fin dai primi secondi di gioco. I padroni di casa aggrediscono con ordine, mentre gli azzurri sembrano frenati dalla tensione. Ricardinho, dopo 2′, scalda i guantoni di Mammarella, più volte chiamato in causa dai portoghesi. Al 4′ è miracoloso l’estremo difensore del Bel Paese, quando con il piede sventa il piazzato di Tiago Brito. Sempre il portiere nostrano tiene a galla la formazione tricolore sulle azioni dell’asso del Portogallo e di Cardinal, ma non può nulla al 10’20” sul centro di Fabio Cecilio. Gli azzurri non rispondono e la manovra è lenta e prevedibile. Ci prova Merlim con alcune sortite personali, ma André Sousa risponde presente. Al 16’05” arriva il raddoppio firmato da Pany “Anilton” Varela che vale la chiosa della prima frazione.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il tema tattico non cambia. I portoghesi fanno quello che vogliono, approfittando di un’Italia con tempi di pressione completamente sbagliati. Un invito a nozze per Ricardinho e compagni che, in manovra, sono sempre pericolosi. I minuti passano in maniera inesorabile e la formazione di Musti fatica a trovare la via della porta. Italia irretita dal possesso di palla degli avversari e frenata dalle proprie paure: emblematica la palla persa da Murilo ed è il solito Mammarella a salvare dalla capitolazione. Come se non bastasse, c’è anche l’infortunio di Merlim. Azzurri spenti e poco propositivi, al cospetto di un Portogallo che copre ottimamente il campo, facilitato dal ritmo blando dell’Italia. A 7’36” dalla conclusione la selezione del Bel Paese gioca con il portiere di movimento, nel tentativo di creare qualche grattacapo alla retroguardia lusitana, ma poco o nulla. Ci sono invece l’espulsione di Merlim, la doppietta di Ricardinho e l’inutile segnatura di Sergio Romano. Si consuma così la chiosa amara per la Nazionale, estromessa dai Mondiali.

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5