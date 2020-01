Biathlon, quando si svolge la prossima tappa a Pokljuka 2020: date, orari, programma e tv

Il circuito maggiore della Coppa del Mondo di biathlon si trasferisce in Slovenia: dopo Ruhpolding tocca infatti a Pokljuka, dove sono in programma sei gare in quattro giorni, che daranno una nuova conformazione alle classifiche. Si inizierà giovedì 23 gennaio, alle ore 14.15 con la 20 km individuale maschile, mentre venerdì 24 alle ore 14.15 ci sarà la 15 km individuale femminile. Sabato 25 invece sarà tempo delle staffette: mista a coppie alle ore 13.15, 4×7.5 mista alle ore 15.00. In etrambi i casi i primi frazionisti saranno gli uomini. Gran finale domenica 26 con le mass start: 15 km maschile alle ore 12.15 e chiusura con la 12.5 km femminile alle ore 15.00.

Anche per queste gare a Pokljuka a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su Eurosport Player. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le gare.

Di seguito il programma completo della tappa slovena della Coppa del Mondo di biathlon:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON POKLJUKA 2020

23 gennaio ore 14:15 Men 20 km Individual

24 gennaio ore 14:15 Women 15 km Individual

25 gennaio ore 13:15 Single Mixed Relay (M+W)

25 gennaio ore 15:00 4×7.5 Mixed Relay (M+W)

26 gennaio ore 12:15 Men 15 km Mass Start

26 gennaio ore 15:00 Women 12.5 km Mass Start

Diretta tv su Eurosport 1 e 2

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Federico Angiolini