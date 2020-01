Biathlon, Dorothea Wierer a caccia di Tiril Eckhoff nell’individuale di Pokljuka. Vittozzi deve dare segnali positivi

La terza ed ultima tappa del trittico di gennaio della Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon, per quanto riguarda il gentil sesso, si apre oggi. A Pokljuka (Slovenia) andrà infatti in scena la seconda 15 km stagionale, che vedrà due particolari rappresentanti indossare i pettorali di leader. Oltre a quello giallo della norvegese Tiril Eckhoff, alla seconda prova con questa responsabilità sulle spalle, vedremo quello rosso di leader di specialità addosso alla francese Justine Braisaz, trionfatrice a sorpresa nell’opening stagionale a Östersund in Svezia.

Dopo la sonora lezione subita nell’inseguimento di Ruhpolding la nostra Dorothea Wierer è pronta al riscatto. Quel totale blackout nelle due sessioni di tiro in piedi, dovuto probabilmente anche a dei materiali tutt’altro che eccellenti, è costato moltissimo alla ventinovenne di Rasun-Anterselva, che però ha la possibilità di rifarsi immediatamente. Sulla carta, infatti, la 15 km è il format meno adatto alla norvegese sua coetanea. Se Eckhoff dovesse accusare un passaggio a vuoto al poligono in questo format perdere tante posizioni è un attimo, anche se si dispone del suo motore. Dunque Wierer sarà chiamata ad una gara di testa e di cuore, e chissà che non possa arrivare un risultato oltremodo positivo non solo per la giornata ma anche in chiave classifica. Certo la condizione attuale della scandinava è al momento incredibile anche al tiro, e oggi potremmo avere l’ennesima riprova della sua eventuale completa maturazione.

Con gli ottimi segnali lasciati a Ruhpoling, dove ha trovato due podi, si presenta in pompa magna qui anche la svedese Hanna Öberg, campionessa del mondo in carica del format. Per caratteristiche dell’atleta, la ventiquattrenne di Östersund può essere considerata la vera favorita odierna, anche più della stessa Eckhoff. Chi invece non detiene un gran feeling con l’individuale è certamente Marte Røiseland. La norvegese vanta infatti una sola top 10 in carriera nelle 15 km, ottenuta in Svezia nel dicembre 2017 e partirà dunque domani con ambizioni di migliorare questa particolare e negativa statistica.

Lisa Vittozzi è parsa in crescita sugli sci stretti ma al poligono non sono ancora arrivate le garanzie necessarie per ritrovare quella serenità che sembrava avere durante l’estate. La sappadina ha vinto nella passata stagione la Coppa di specialità in questo format e quindi potrebbe avere una motivazione extra per riuscire a reagire a questo momento estremamente complicato.

Foto: LaPresse