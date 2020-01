Basket, Trento cerca l’impresa sul campo della Virtus Bologna nel derby delle top-16 di Eurocup 2020

Dopo la sorprendente vittoria allo scadere, targata Alessandro Gentile, sul difficilissimo campo della Dinamo Sassari, la Dolomiti Energia Trentino va a caccia di un’altra impresa, questa volta in Eurocup, nel derby italiano delle top-16 che la vedrà impegnata contro la Virtus Bologna. Il match che attende domani i due sodalizi del Bel Paese è un’ultima spiaggia per i dolomitici, che hanno perso i primi tre match delle top-16 della seconda competizione europea e, in caso di sconfitta, sarebbero matematicamente fuori.

Dal canto suo, invece, la Virtus, che vanta un record di 2-1, con un altro trionfo si avvicinerebbe ulteriormente alla fase successiva. Le V-Nere stanno vivendo un ottimo momento di forma: nella scorsa settimana, all’andata, hanno vinto a Trento, mentre nel weekend, in campionato, si sono imposti sul campo dei campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia. L’ultima sconfitta patita da Teodosic e compagni risale a oltre tre settimane fa, quando furono battuti a Belgrado dal Partizan nel primo match di queste top-16.

Anche i numeri, oltretutto, confermano la superiorità dei bolognesi. Le V-Nere hanno un attacco migliore, infatti segnano 94 punti su 100 possessi contro i 91,8, sempre su 100 possessi, dei trentini, ma, soprattutto, hanno una difesa di ben altro livello. La Virtus subisce 88,8 punti su 100 possessi ed è tra le prime cinque squadre della manifestazione per defensive rating. La Dolomiti Energia, invece, ne prende 97 su 100 possessi e ha la 16esima peggior difesa su 24 squadre qualificate alle top-16 di Eurocup.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo