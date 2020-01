Basket femminile, Serie A1 2020: 16^giornata. Big match Ragusa-Schio, Venezia impegnata ad Empoli

Sedicesima giornata della Serie A1 di basket femminile che avrà il suo culmine già dall’anticipo del sabato sera. Ci sarà infatti il big match tra Passalacqua Ragusa e Famila Schio. Una sfida che vale il primo posto, perché le venete sono in vantaggio di due punti nei confronti delle siciliane, che sono state sorprendentemente sconfitte nell’ultimo turno dalla Virtus Bologna. Da ricordare tanto il successo della Virtus Eirene all’andata (62-70) quanto la fiducia delle scledensi legata alla bellissima vittoria di Eurolega a Montpellier contro il BLMA.

Chi proverà a sfruttare questa super sfida è la Reyer Venezia, che si trova a -4 dal Famila ed affronterà in trasferta la Use Scotti Empoli, che è reduce da una vittoria molto importante nell’ultimo turno contro Battipaglia. Proprio le pugliesi si giocano tantissimo in ottica salvezza, ma dovranno espugnare il campo di una Broni in grande crisi e reduce da tre sconfitte consecutive.

Interessante confronto tra la Fila San Martino di Lupari e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, due formazioni che lottano per chiudere tra le prime quattro della classifica. In mezzo a loro c’è una Gesam Gas&Luce Lucca, scossa sicuramente dall’infortunio di Alessandra Orsili, che si è rotta il legamento crociato ed ha finito la sua stagione con largo anticipo. Le toscane saranno impegnate in casa contro Costa Masnaga.

Derby emiliano importante per la zona playout quello tra Vigarano e Virtus Bologna. Sempre per la zona bassa della classifica fondamentale lo scontro nel posticipo di lunedì sera tra Torino e Palermo.

andrea.ziglio@oasport.it

Credit Ciamillo