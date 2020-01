Basket femminile: Alessandra Orsili, lesione del crociato anteriore. Stagione finita per la play di Lucca e dell’Italia Under 20

Brutte notizie tanto per la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca quanto per la Nazionale italiana Under 20. Alessandra Orsili, play classe 2001 da quest’anno in Toscana, si è infatti lesionata completamente il legamento crociato anteriore destro con conservazione della guaina sinoviale e quindi per lei stagione finita.

Lucca, che già deve fare da tempo a meno di Silvia Pastrello (rottura del crociato anche per lei), si ritrova dunque con una buona fetta della linea giovane di quest’anno messa in ginocchio da eventi occorsi in allenamenti e partite. Orsili, in particolare, ha subito il proprio infortunio nel corso del match di campionato contro Broni, vinto dalle padrone di casa per 76-72 con annesso mantenimento del quinto posto in classifica.

Orsili, che con l’Italia Under 18 e quella Under 20 aveva vinto due titoli europei in un’estate sola, stava viaggiando a 5.9 punti di media con 2.1 rimbalzi e 1.9 assist, oltre ad avere il 47% da due e il 91% in lunetta (in altre parole, due liberi sbagliati in stagione). Va detto che il contributo di Orsili non si limita al puro fatto statistico, dato che il suo stile di gioco, fatto di tanta fantasia, poco ha della giocatrice che va in campo per raccogliere soltanto i numeri.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo