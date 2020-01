Domani, giovedì 30 gennaio, non prima delle 04.00 italiane, andrà in scena sulla Rod Laver Arena la prima semifinale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis che vedrà contrapposte l’australiana (n.1 del mondo) Ashleigh Barty e l’americana Sofia Kenin (n.15 WTA). Una sfida interessante ed equilibrata si preannuncia tra le due. Sulla carta la vincitrice del Roland Garros 2019 parte coi favori del pronostico, per via di un’esperienza maggiore a questi livelli e godendo del vantaggio di giocare in casa. Kenin, da par suo, ha manifestato una crescita esponenziale, facendo tanta strada grazie alla sua regolarità da fondo e alla propria solidità. Non sarà, quindi, facile per Barty puntare all’atto conclusivo del Major, pur avendo un vantaggio considerevole nei precedenti: 4-1 per l’australiana, con l’ultimo successo ottenuto a Wuhan dall’oceanica l’anno scorso.

Barty-Kenin orario e tv, Semifinale Australian Open 2020: programma, data e streaming

Domani, giovedì 30 gennaio, non prima delle 04.00 italiane, andrà in scena sulla Rod Laver Arena la prima semifinale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis che vede contrapposte l’australiana (n.1 del mondo) Ashleigh Barty e l’americana Sofia Kenin (n.15 WTA). Il match sarà coperto in diretta e in esclusiva televisiva da Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. Di seguito la programmazione:

Giovedì 30 gennaio

non prima delle 04.00 italiane Barty vs Kenin – Semifinale Australian Open 2020

Foto: LaPresse