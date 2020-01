Australian Open 2020: Travaglia-Garin sospesa per pioggia. L’azzurro in svantaggio 2-0

E’ stata una mattinata a dir poco difficile agli Australian Open. La pioggia battente caduta su Melbourne ha costretto gli organizzatori a interrompere e poi rinviare molti dei match in corso, tra questi anche la sfida tra il cileno Christian Garin e l’italiano Stefano Travaglia.

L’azzurro, numero 74 del ranking ATP, ha iniziato male la gara concedendo nel primo turno al servizio un break a zero (2-0). Il tennista nativo di Ascoli Piceno ha trovato subito la forza per reagire piazzando immediatamente il controbreak. Il cileno ha mostrato una grande solidità e ha difeso senza troppi problemi i suoi turni al servizio, decisamente diversa la situazione per Travaglia, che non ha trovato il giusto ritmo in questo fondamentale. A decidere il primo set è stato il break conquistato dal numero 36 del mondo nel decimo game, che gli ha consentito di chiudere 6-4.

Identico l’inizio anche del secondo set, con l’azzurro che nel secondo game, durante il proprio turno al servizio, concede il punto all’avversario. Il terzo gioco è più avvincente che mai, con ben quattro palle break non sfruttate da Travaglia e con il sudamericano capace di allungare (3-0). A questo punto Garin si limita a controllare, conquistando anche il secondo parziale con il punteggio di 6-3. Nel terzo set, quando il risultato è sull’1-1 15-15, con Travaglia alla battuta, arriva la pioggia ad interrompere la gara.

L’azzurro, per riaprire un match decisamente compromesso, ha bisogno di ritrovare solidità al servizio. Nei primi due set ha dimostrato di poter mettere in difficoltà il sudamericano quando riesce a mettere i piedi dentro al campo, ma ha concesso troppe possibilità di break. La partita si giocherà, pioggia permettendo, domani sul “Court 11” dopo la sfida Davidovich Fokina-Gombos.

