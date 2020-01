Australian Open 2020: tabellone femminile e risultati. Sofia Kenin è la prima finalista

Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e nel tabellone femminile degli Australian Open 2020, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 94esima edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel tabellone “rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titolo australiano. Di seguito i risultati del tabellone femminile in aggiornamento:

IL TABELLONE FEMMINILE E I RISULTATI – LA GUIDA COMPLETA

SEMIFINALI

Barty (AUS, 1) – Kenin (USA, 14) 6-7 (6) 5-7

Halep (ROU, 4) – Muguruza (ESP)

QUARTI DI FINALE

Parte alta

Barty (AUS) – Kvitova (CZE) 7-6 (6) 6-2

Kenin (USA) – Jabeur (TUN) 6-4 6-4

Parte bassa

Kontaveit (EST) – Halep (ROU) 1-6 1-6

Muguruza (ESP) – Pavlyuchenkova (RUS) 7-5 6-3

QUARTO TURNO

Parte alta

Barty (AUS) – Riske (USA) 6-3 1-6 6-4

Sakkari (GRE) – Kvitova (CZE) 7-6 (4) 3-6 2-6

Gauff (USA) – Kenin (USA) 7-6 (5) 3-6 0-6

Jabeur (TUN) – Wang (CHN) 7-6 (4) 6-1

Parte bassa

Kontaveit (EST) – Swiatek (POL) 6-7(4) 7-5 7-5

Mertens (BEL) – Halep (ROU) 4-6 4-6

Muguruza (ESP) – Bertens (NED) 6-3 6-3

Kerber (GER) – Pavlyuchenkova (RUS) 7-6 (5) 6-7 (4) 2-6

TERZO TURNO

Parte alta

A. Barty – E. Rybakina 6-3 6-2

A. Riske – L. Goerges 1-6 7-6 (4) 6-2

M. Keys – M. Sakkari 4-6 4-6

E. Alexandrova – P. Kvitova 1-6 2-6

N. Osaka – C. Gauff 3-6 4-6

S. Zhang – S. Kenin 5-7 6-7 (7)

O. Jabeur – C. Wozniacki 7-5 3-6 7-5

Q. Wang – S. Williams 6-4 6-7 (2) 7-5

Parte bassa

B. Bencic – A. Kontaveit 0-6 1-6

D. Vekic – I. Swiatek 5-7 3-6

E. Mertens – C. Bellis 6-1 6-7 (5) 6-0

Y. Putintseva – S. Halep 1-6 4-6

E. Svitolina – G. Muguruza 1-6 2-6

Z. Diyas – K. Bertens 2-6 6-7 (3)

C. Giorgi – A. Kerber 2-6 7-6 (4) 3-6

A. Pavlyuchenkova – Ka. Pliskova 7-6 (4) 7-6 (3)

SECONDO TURNO

Parte alta

A. Barty (1) – P. Hercog 6-1 6-4

G. Minnen (Q) – E. Rybakina (29) 3-6 4-6

A. Riske (18) – L. Zhu 6-3 6-1

L. Goerges – P. Martic (13) 4-6 6-3 7-5

M. Keys (10) – A. Rus 7-6 (3) 6-2

N. Hibino (Q) – M. Sakkari (22) 6-7 (4) 4-6

E. Alexandrova (25) – B. Krejcikova (Q) 6-1 6-3

G.P. Badosa – P. Kvitova (7) 5-7 5-7

N. Osaka – S. Zheng 6-2 6-4

C. Gauff – S. Cirstea 4-6 6-3 7-5

S. Zhang vs [Q] – McNally (Q) 6-2 6-4

A. Li (Q) – S. Kenin 1-6 3-6

O. Jabeur – C. Garcia 1-6 6-2 6-3

C. Wozniacki – D. Yastremska (23) 7-5 7-5

Q. Wang (27) – F. Ferro 6-1 6-2

T. Zidansek – S. Williams (8) 2-6 3-6

Parte bassa

B. Bencic (6) – J. Ostapenko 7-5 7-5

S. Tormo Sorribes – A. Kontaveit (28) 2-6 6-4 1-6

D. Vekic (19) – A. Cornet 6-4 6-2

I. Swiatek – C. Suarez Navarro 6-3 7-5

E. Mertens (16) – H. Watson 6-3 6-0

C. Bellis – K. Muchova (20) 6-4 6-4

D. R. Collins (26) – Y. Putintseva 4-6 6-2 5-7

H. Dart (Q) – S. Halep (4) 2-6 4-6

E. Svitolina (5) – L. Davis 6-2 7-6 (6)

A. Tomljanovic – G. Muguruza 3-6 6-3 3-6

Z. Diyas – A. Blinkova 4-6 6-3 6-4

Ar. Rodionova (WC) – K. Bertens (9) 3-6 5-7

V. Kuznetsova – C. Giorgi 3-6 1-6

P. Hon (WC) – A. Kerber (12) 3-6 2-6

A. Pavlyuchenkova (30) vs T. Townsend 7-5 7-6 (1)

L. Siegemund – Ka. Pliskova (2) 3-6 3-6

PRIMO TURNO

Parte alta

A. Barty (1) vs L.Tsurenko 5-7 6-1 6-1

P. Hercog vs R. Peterson 6-3 6-3

A. Sasnovich vs G. Minnen (Q) 6-7(3), 6-4, 5-7

B. Pera vs E. Rybakina (29) 3-6 2-6

A. Riske (18) vs Y. Wang 7-6 (5) 2-6 6-3

V. Golubic vs L. Zhu 6-4 1-6 6-7 (5)

L. Goerges vs V. Kuzmova 6-1 6-2

C. McHale vs P. Martic (13) 3-6 0-6

M. Keys (10) vs D. Kasatkina 6-3 6-1

A. Rus vs M. Linette 1-6 6-3 6-4

N. Hibino (Q) vs S. Peng 4-6 7-6 (6) 6-3

M. Gasparyan vs M. Sakkari (22) 2-6 2-6

E. Alexandrova (25) vs J. B. Techmann 6-4 4-6 6-2

K. Kanepi vs B. Krejcikova (Q) 6-7 (3) 6-2 3-6

G.P. Badosa vs J. Larsson (Q) 6-1 6-0

K. Siniakova vs P. Kvitova (7) 1-6 0-6

N. Osaka vs M. Bouzkova 6-2 6-4

A. Kalinskaya vs S. Zheng 3-6 2-6

V. Williams vs C. Gauff 6-7 (5) 3-6

B. Strycova (32) vs S. Cirstea 2-6 6-7 (5)

S. Stephens vs S. Zhang 6-2 5-7 6-2

S. Stosur vs C. McNally (Q) 1-6 4-6

A. Li (Q) vs L. Cabrera (WC) 7-6 (4) 7-6 (10)

S. Kenin vs M. Trevisan (Q) 6-2 6-4

J. Konta (12) vs O. Jabeur 4-6 2-6

C. Garcia vs M. Brengle 6-7 (5) 6-2 6-2

K. Ahn vs C. Wozniacki 1-6 3-6

D. Yastremska (23) vs K. Juvan (Q) 6-1 6-1

Q. Wang (27) vs P. Parmentier (WC) 7-6 (2) 6-3

F. Ferro vs A. van Uytvanck 6-2 6-1

T. Zidansek vs N. Han (WC) 6-3 6-3

A. Potapova vs S. Williams (8) 0-6 3-6

Parte bassa

B. Bencic (6) vs A.K. Schmiedlova 6-3 7-5

J. Ostapenko vs L. Samsonova (Q) 6-1, 6-4

S. Tormo Sorribes vs V. Kudermetova 2-6 6-1 6-1

A. Sharma (WC) vs A. Kontaveit (28) 0-6 2-6

D. Vekic (19) vs M. Sharapova (WC) 6-3 6-4

A. Cornet vs M. Niculescu (Q) 5-7, 6-1, 6-0

I. Swiatek vs T. Babos 6-3 6-2

C. Suarez Navarro vs A. Sabalenka (11) 7-6 (6) 7-6 (6)

E. Mertens (16) vs D. Kovinic 6-2 6-0

Kr. Pliskova vs H. Watson 6-4 3-6 1-6

C. Bellis vs T. Maria 6-0, 6-2

K. Flipkens vs K. Muchova (20) 3-6, 6-2, 6-7(7)

D. R. Collins (26) vs V. Diatchenko 6-1, 3-6, 6-4

Y. Putintseva vs S-W. Hsieh 6-1, 6-3

H. Dart (Q) vs M. Doi 2-6, 6-4, 7-6(6)

J. Brady vs S. Halep (4) 6-7(5), 1-6

E. Svitolina (5) vs K. Boulter 6-4, 7-5

L. Davis vs L.A. Fernandez (Q) 6-4, 6-2

G. Muguruza vs S. Rogers (Q) 0-6, 6-1, 6-0

A. Tomljanovic vs A. Sevastova (31) 6-1, 6-1

A. Anisimova (21) vs Z. Diyas 3-6, 6-4, 3-6

J. Paolini vs A. Blinkova 5-7, 5-6

K. Bondarenko vs Ar. Rodionova (WC) 6-4, 6-7(5), 0-6

I. Begu vs K. Bertens (9) 1-6, 4-6

M. Vondrousova (15) vs V. Kuznetsova 2-6, 6-4, 5-6

C. Giorgi vs A. Lottner 6-3, 6-3

Kat. Kozlova vs P. Hon (WC) 3-6, 4-6

E. Cocciaretto vs A. Kerber (12) 2-6, 2-6

A. Pavlyuchenkova (30) vs N. Stojanovic 6-1 7-5

T. Towsend vs J. Pegula 6-4 7-6 (5)

L. Siegemund vs C. Vandeweghe C (WC) 6-1, 6-4

K. Mladenovic vs Ka. Pliskova (2) 1-6 5-7

Foto: Lev Radin / shutterstock.com