Australian Open 2020: pagelle 30 gennaio. Djokovic vola in finale, Muguruza da sogno

Gli Australian Open 2020 sono arrivati nella fase più calda. Novak Djokovic è il primo finalista per quanto concerne il tabellone maschile. In campo femminile si contenderanno il titolo Garbine Muguruza e Sofia Kenin. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati nelle pagelle odierne.

PAGELLE 30 GENNAIO AUSTRALIAN OPEN

Novak Djokovic 8: Il campione serbo ha vinto la sfida con Federer in tre set ma l’infortunio che ha colpito il numero tre del ranking ha condizionato inevitabilmente la prestazione di entrambi. Il campione in carica dello Slam australiano ha messo in campo un buon gioco cercando spesso il dritto dell’avversario, in evidente difficoltà negli spostamenti verso destra. Djokovic è stato bravo a tenere alta la concentrazione e a portare a casa l’ennesima finale a Melbourne dove ha già trionfato per sette volte.

Roger Federer 7: Un campione si vede anche e forse soprattutto nel momento di difficoltà. Nonostante il problema agli adduttori ne condizionasse la mobilità, lui ci ha provato. Peccato per il primo set nel quale avanti 4-1 e 0-40 sul servizio del serbo si è fatto rimontare prima di perdere al tie-break. Nonostante la batosta psicologica ha continuato a lottare come un leone ed è uscito tra gli applausi della Rod Laver Arena.

Garbine Muguruza 8,5: Prestazione da incorniciare quella della spagnola che ha superato in due set la numero tre del mondo Simona Halep (voto 6). Nei giorni scorsi ha mostrato una buonissima condizione fisica ma la prova di oggi le consegna lo scettro di favorita alla vittoria finale.

Sofia Kenin 8,5: Quando a 21 anni batti in semifinale la numero uno del mondo che gioca davanti al pubblico di casa vuol dire che sei una predestinata. La statunitense ha lottato come una vera leonessa e grazie ad un gioco molto fluido e ad un gran carattere ha conquistato meritatamente l’ultimo atto dello Slam australiano.

Ashleigh Barty 5: Ha sprecato una grande occasione! Davanti al suo pubblico che l’ha spinta dall’inizio alla fine non è riuscita a tenere testa alla scatenata statunitense. Per la numero uno del mondo una grande delusione visto che poteva essere considerata, anche per quanto mostrato nella prima parte del torneo, la vera favorita alla vittoria finale.

