Australian Open 2020: pagelle 20 gennaio. Berrettini comincia bene, Shapovalov bocciato, Gauff vince lo scontro generazionale

Le pagelle della prima giornata (20 Gennaio) degli Australian Open 2020.

Matteo Berrettini 7,5: la sfida con Harris era certamente un esordio comodo, ma il tennista romano è stato bravo a renderlo così anche in campo. Un netto tre set a zero in meno di due ore di gioco, con il numero otto del mondo che ha davvero dominato. Buona la prima e avanti così.

Novak Djokovic 6,5: un set regalato a Jan-Lennard Struff, ma il serbo ha cominciato nel modo giusto la sua difesa del titolo. La sfida con il tedesco poteva nascondere delle insidie, ma, a parte il terzo set, le indicazioni lasciate dal numero due del mondo sono sicuramente positive.

Roger Federer 7: mezzo voto in più rispetto a Djokovic perchè chiude in tre set, lasciando davvero le briciole all’americano Steve Johnson. Lo svizzero domina e concede al massimo tre game in un set al proprio avversario per un esordio davvero perfetto per Federer.

Denis Shapovalov 4.5: bocciatura totale per il canadese, che al primo esame della stagione fallisce completamente. Una sconfitta inaspettata anche se l’ungherese Marton Fucsovics (voto 8) era un avversario da non sottovalutare. Uno Shapovalov molto nervoso e che deve ancora fare quel salto di qualità per raggiungere certi livelli.

Serena Williams 7: l’americana è un rullo compressore ed in meno di un’ora demolisce la russa Potapova. L’ex numero uno del mondo si è presentata in Australia per conquistare lo Slam numero 24 della carriera ed ha iniziato nel modo giusto.

Cori Gauff 7,5: la quindicenne americana continua a bruciare le tappe e vince quello che era uno scontro generazionale con Venus Williams. La nativa di Atlanta non ha pagato la pressione di un match molto atteso e ha fatto davvero un ottimo esordio agli Australian Open.

Ashleigh Barty 6: forse la pressione di giocare in casa da numero uno del mondo si è fatta sentire nel primo set, perso per 7-5 contro l’ucraina Tsurenko. Nel secondo e nel terzo poi l’australiana ha completamente dominata, superando brillantemente questa prima sul cemento di casa.

Sloane Stephens 5: una crisi senza fine per la tennista americana, che dice già addio allo Slam australiano. Sconfitta in tre set con la cinese Zhang, che si impone in rimonta, confermando il momento negativo dell’ex numero tre del mondo.

Foto: LaPresse