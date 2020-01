Australian Open 2020, Jannik Sinner: “Fucsovics ha meritato di vincere, devo imparare a battere i giocatori solidi”

Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Jannik Sinner negli Australian Open 2020. L’azzurrino, impegnato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’ungherese Marton Fuscovics, impostosi in tre set. Una partita nella quale il magiaro ha saputo interpretare meglio le condizioni difficili della partita: tanto vento e palla spesso non facile da leggere. Tutti aspetti che, in un tennista di poca esperienza come Jannik, hanno fatto la differenza.

Tuttavia, il 18enne del Bel Paese non cerca scuse e analizza poco dopo il match l’andamento dello stesso: “Lui ha giocato meglio di me, ha fatto le cose giuste, ha meritato di vincere, non so cosa avrei potuto fare di più, magari spostarlo, cercare di venire di più a rete. Devo imparare queste cose, magari variare e sporcare di più la palla. Ho sempre preso i break dalla stessa parte, controvento, devo capire come gestire quella situazione, ho anche messo due rovesci in rete male. Non mi lamento del vento. Ho tanta difficoltà a battere questi giocatori, quelli solidi, i 40, 50, 60 del mondo. Poi se perdi contro un top-20 ci sta, la cosa importante adesso per me è iniziare a vincere contro quelli subito davanti a me, ma per farlo ho bisogno di tempo“, le parole di Sinner (fonte: Ubitennis)

Foto: Valerio Origo