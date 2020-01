Australian Open 2020 in tv oggi (29 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco

Seconda giornata di quarti di finale in arrivo agli Australian Open: a Melbourne si celebrano gli ultimi due incontri femminili e gli altrettanti maschili dello Slam d’apertura della stagione tennistica. Si comincia con le donne, per poi proseguire con gli uomini

Al femminile, si apre direttamente dall’una con la sfida tra l’estone Anett Kontaveit, numero 28 del seeding, e la rumena Simona Halep, numero 4, che cercano l’una la prima semifinale Slam in carriera, l’altra la seconda a Melbourne. Spazio poi alla sfida tra la spagnola Garbine Muguruza e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, delle quali suona quasi strano dire che in semifinale, a Melbourne, non ci sono mai arrivate. A seguire, lo svizzero Stan Wawrinka, quasi da intruso illustre, sfida il tedesco Alexander Zverev, o meglio le sue ambizioni di sfatare quella che sembra la stregoneria del penultimo atto in uno Slam. La sessione serale offre invece il match del giorno, quello tra il numero 1 del mondo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem; l’ultima volta che si sono affrontati in uno Slam lontano dalla terra rossa, a New York, è finita in cinque set e alle due di notte.

La decima giornata degli Australian Open 2020 è in corso fin dall’una di notte. Si possono seguire i match in diretta tv su Eurosport 1 e 2, oltre che in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma dei quarti di finale.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 29 GENNAIO: PROGRAMMA E ORARI DEGLI INCONTRI

ROD LAVER ARENA

Ore 1:00 Anett Kontaveit (EST) (28)-Simona Halep (ROU) (4)

Non prima delle 2:30 Garbine Muguruza (ESP)-Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) (30)

Non prima delle 4:30 Stan Wawrinka (SUI) (15)-Alexander Zverev (GER) (7)

Non prima delle 9:00 Rafael Nadal (ESP) (1)-Dominic Thiem (AUT) (5)

Loading...

Loading...

AUSTRALIAN OPEN 2020 IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse