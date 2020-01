Atletica, Eleonora Giorgi firma il personale sui 35 km di marcia: ottimo esordio stagionale

Eleonora Giorgi ha esordito al meglio nel 2020 e ha firmato il proprio personale sui 35 km di marcia. La britanzola ha infatti timbrato un rilevante 2h43:43 nella prova inaugurale dei campionati societari andata in scena a Grosseto. L’azzurra, bronzo nella 50 km degli ultimi Mondiali, ha siglato la miglior prestazione mondiale sulla distanza e ha tirato già oltre un minuto e mezzo rispetto al suo precedente 2h45:21 (l’anno scorso a Gioiosa Marea). L’allieva di Gianni Perricelli incomincia al meglio il cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove gareggerà nella 20 km.

Eleonora Giorgi ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Sicuramente è importante aver ritoccato il mio tempo sui 35 chilometri. È un punto di partenza, ma c’è ancora da lavorare perché so che le avversarie a livello mondiale sono molto agguerrite. L’obiettivo era di fare una bella progressione finale negli ultimi 10 km e ci sono riuscita, dopo avere un po’ rallentato nella fase centrale. Anche le sensazioni sono migliorate nell’ultima parte, quando ho incrementato il ritmo rispetto all’avvio, forse perché era la prima gara e dovevo rompere il ghiaccio. Sono tornata da un periodo di allenamento di tre settimane a San Diego, in California, dove ho svolto ritmi più veloci in confronto all’anno scorso, grazie al clima più tiepido. In questa stagione saranno due gli appuntamenti principali a cominciare dalla 50 km dei Mondiali a squadre di Minsk, all’inizio di maggio. Poi con ogni probabilità alle Olimpiadi dovrò tornare alla 20 km e durante l’anno farò altre gare su questa distanza”. Nella 20 km buona prova di Valentina Trapletti (1h32:04), tra gli uomini si è distinto Federico Tontodonati (2h34:55) mentre Matteo Giupponi è stato squalificato.

Foto: FIDAL/Colombo