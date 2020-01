Rugby, Top12 2020: pareggia il Valorugby, il Rovigo allunga in testa e va a +4 sugli emiliani

La nona giornata del Top 12 di rugby vede l’allungo in vetta del Rovigo, che batte per 29-8 il Mogliano ed approfitta del pari per 30-30 tra tra Fiamme Oro e Valorugby Emilia per allungare in vetta e portarsi a +4 sugli emiliani. Si riavvicina alla seconda piazza il Calvisano, che si impone per 23-15 nello scontro diretto contro il Petrarca, allontanando ulteriormente i patavini dalla zona play-off.

Altro pari, che probabilmente va bene ad entrambe le formazioni, per 20-20, tra San Donà e Viadana, con le squadre che incassano due punti a testa, mentre sono pesantissimi i successi, nella zona rossa della classifica, de I Medicei e del Colorno, rispettivamente per 32-0 sulla Lazio e per 29-22 sui Lyons, che fanno passi importanti in graduatoria.

Top 12 – Nona giornata

Risultati

HBS Rugby Colorno v Sitav Rugby Lyons 29-22 (4-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca 23-15 (4-0)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 29-8 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 32-0 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 30-30 (2-2)

Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970 20-20 (2-2)

Classifica

FEMI-CZ Rovigo punti 41; Valorugby Emilia 37; Kawasaki Robot Calvisano 34; Fiamme Oro Rugby 33; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 17; IM Exchange Viadana 1970 e Toscana Aeroporti I Medicei 15; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby 1927 6.

Prossimo turno

Decima giornata – Domenica 2 febbraio ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca v Femi-CZ Rovigo

Sitav Rugby yons v Lazio Rugby 1927

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei



